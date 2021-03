Kanskje ferdig med boligbyggelag

Medlemskapet i boligbyggelaget hadde plaget ham i mange år.

Nå var det ni år siden sist han bodde i et borettslag. Fortsatt var han medlem av boligbyggelaget. Hvert år dumpet regningen ned i nettbanken, og hvert år grublet han noe voldsomt over om han skulle betale eller si opp medlemskapet.

Hvert år hadde han grublet så mye og så lenge, at han til slutt bare hadde betalt de 300 kronene. 300 kroner for å slippe mer grubling, hadde vært vel anvendte penger, hadde han tenkt.

Han hadde ingen planer om å flytte inn i borettslag igjen. Men kanskje, kanskje ville en av ungene ha bruk for ansienniteten hans, om ti, tjue eller tretti år. Eller et barnebarn om femti år. Hvem visste? Ingen.

Med andre ord risikerte han å gå i graven sammen med en enorm medlemsfordel. Det ville vært en bitter tilleggsbelastning.

Hvis han meldte seg ut, og en av ungene senere sårt kunne trengt ansiennitet fra et annet tiår for å få en bolig, og ødelegge drømmene til noen andre, ville også det vært bittert.

Dette var gambling på et veldig lavt nivå. Hvis han fortsatte å betale, ville det bli stadig vanskeligere å melde seg ut, siden tapet ville bli større og større.

Det var ikke engang sikkert at han ville råde ungene til å kjøpe i borettslag, slik at de kunne risikere at styret vedtok å skifte to millioner vinduer fordi tre hadde punktert.

I år hadde han skåret gjennom allerede før første purring. Han hadde sendt en kortfattet oppsigelse på e-post til boligbyggelaget.

Et par uker gikk uten at han hørte noe. Men så fikk han svar. Der fikk han en liste av fordeler ved å være medlem, og til slutt spørsmål om han virkelig ville dette.

Han ble bedt om å gi en «endelig tilbakemelding», altså gjenta oppsigelsen. I tilfelle han ikke hadde tenkt nok over dette. De skulle visst.

I noen dager hadde han veid for og imot om han skulle svare. Selve operasjonen ville jo bare ta noen sekunder. Hvis ikke det plutselig rant fullstendig over for ham, med caps lock-en på. Men nei. Han var ferdig. De fikk bare lure.