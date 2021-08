Kvelden va kalle og annet tøys

Noen sanger har alltid vært der, men ikke alltid sånn man trodde.

«Kvelden va kalle, og månen va halle, og eg sto i … og frøys.»

Sto i hva? Det var spørsmålet.

Egentlig hadde det aldri vært noe spørsmål. Den kjente sangen med Stavangerensemblet hadde vært der hele livet hans. Han hadde gault til den sangen utallige ganger, oftest i yngre dager, selvsagt. Det tok seg ikke like bra ut å synge av full hals nå lenger.

Han hadde alltid behersket teksten. Iallfall trodde han det.

Helt til forfatteren av teksten, Gunnar Roalkvam, fylte 70 år, og ble intervjuet på Lokalen. De spilte sangen, og som alltid når den ble spilt på radioen, måtte han stemme i. Kvelden va kalle osv. Tradisjon. Lokalkultur. Rockekultur. Morsmelk.

Men så, etter at sangen var ferdig, tok programleder Laugaland til å lese høyt fra refrenget, av en eller annen grunn.

– Kvelden va kalle, og månen va halle, og eg sto i snøen og frøys, sa han.

Snøen. SNØEN?

Ikke ulogisk i sammenheng med det å fryse, og at kvelden var kald. At månen var halv, hadde ingenting med saken å gjøre. Men det var altså ikke «snøen» han hadde sunget opp gjennom alle disse tiårene.

«Støen», hadde han sunget. Han visste at stø var et sted ved sjøen, men aldri tenkt noe voldsomt over dette. Ifølge ordboka var stø en plass ved stranden hvor man drar opp båter.

Hvorfor Froddien skulle stå og fryse akkurat der de dro opp båter, uten å nevne verken båt eller sjø i sangen, og at det attpåtil skulle komme en dame for å hente ved der, burde vært en gåte allerede for mange år siden. Ingen lagrer ved nede ved sjøen.

Han hadde opplevd dette før, da han i mange år trodde Bjørn Eidsvåg sang om ei som ønsket seg en problemfri time i gode Vennesla. I gode venners lag, viste det seg.

Han kjente ingen glede da «snøen» falt på radioen. Han følte seg lurt, av seg selv. Han burde jo vært glad for at sånne ting ble oppklart, selv om det var altfor sent, men det greide han ikke. Det var akkurat som den gangen han fant ut at han hadde glemt mais til tacoen dagen før.