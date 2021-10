Fare i fredelig nabolag

Tutelyden var verst. Den varte, og den rakk. Han hadde aldri noen idé om hvor lenge.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Han hadde aldri tatt tiden. Hadde han tatt tiden, ville han ha glemt det til neste gang. Han visste jo ikke engang om de hadde en regel der borte, om det for eksempel var en nasjonal lov i byggebransjen, at de skulle tute så og så lenge før det skulle si BOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!.

I det siste hadde han vært en av de nærmeste naboene til et byggeprosjekt i startgropen. Og den gropen skulle de tydeligvis lage selv. Det var ikke måte på hvor langt ned de skulle. Han hadde fått nabovarsel på tekstmelding på forhånd, men det hjalp jo ingenting. Hva skulle han med en tekstmelding når tutingen begynte?

Da satt han jo der, uten å vite nøyaktig når tutingen skulle slutte, før den altså gikk over i et enormt drønn som gjorde at hele huset ristet, og nye gamle bøker datt ut av hylla.

Hva var egentlig poenget med denne tutingen før sprengning? Ingen fare, sa byggefolkene når de stoppet all trafikk forbi byggeplassen i god tid før begivenheten. Men var ikke tutingen et faresignal?

Sånne ting plaget ham når han satt der i sofaen og ante fred og ingen fare, og den hersens tutingen begynte. Han kunne iallfall ikke garantere at han ikke ville få noen kilo stein gjennom vinduet og rett i trynet. Eller i magen. Uansett hvor steinen hadde landet, ville det gjort sykt vondt.

Han hadde lest mer enn nok om sprengningsulykker. Om folk som helt sikkert kunne ha dødd om de satt i akkurat den hagestolen i akkurat det hjørnet på akkurat den terrassen da akkurat den steinen kom fykende.

Hver gang han hørte den tutingen, var det en liten, sped stemme inni ham som spurte om han ikke burde springe og gjemme seg. Og ta med seg barna, hvis han rakk det i farten.

Men han tok sjansen. Hver gang. Han kikket opp i luften i retning byggeplassen, sånn at han i det minste var litt forberedt, og kunne slenge seg til siden eller noe.