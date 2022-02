Valentinsdagen slik den burde være

I går var det valentinsdagen. Og som vanlig var dagen planlagt i månedsvis.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her skulle ingenting overlates til tilfeldighetene. Her skulle det ikke hastes inn på en tilfeldig blomsterbutikk på vei fra jobb med beskjed om «en eller annen stor bukett, helst en fin».

Siden i fjor høst hadde han vært jevnlig hos en lokal blomsterselger og fått kasser med overflødige roseblader. De hadde han tørket på et hemmelig sted. På den store dagen skulle han hive bladene rundt om i huset, og kanskje også i innkjørselen, hvis det var nok. Hun skulle vasse i roseblader fra hun sto opp.

Han skulle leie et småfly til å fly over huset med et banner, der det sto at hun var den beste kånå i verden og historien, og hvis det var nok av de rosebladene, skulle piloten drysse et par kasser ned over huset også.

Han skulle levere bilen til omlakkering. På rosa bakgrunn skulle det lages tretusenåttehundreogsekstien små, røde hjerter, som skulle symbolisere alle dagene de hadde vært sammen. Han måtte bare huske å åpne garasjeporten, sånn at hun fikk se det, og bestille omomlakkering. Han kunne ikke kjøre rundt sånn.

Klokken sju om morgenen skulle hun våkne til korpsmusikk utenfor soveromsvinduet. Korpset hadde fått beskjed om å spille favorittsangen hennes, og han håpet at det gikk an å høre hvilken sang det var i all den tutingen.

Hele dagen skulle han ha på seg en hjerterød Armani-dress for anledningen, importert direkte fra Milano. Han skulle tatovere navnene deres inni et hjerte over hele overkroppen, med en pil som gikk fra låret og over skulderen.

Han skulle også leie en hel restaurant for kvelden, og gi beskjed om at gulvet måtte dekkes med roseblader, en meter i høyden. Hvordan de skulle fikse det, var heldigvis ikke hans problem. Absolutt alle ingredienser i rettene skulle hjerteformes, uansett hvor små de var.

Alt dette fortjente hun. Men siden Valentine’s Day bare var noe amerikanskimportert butikkjippodrid, droppet han det i år også. Han fikk se neste år.