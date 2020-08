Når livet snus på hodet

Ingen som bruker snus fast, har lyst å slutte. Ikke egentlig.

Jøsus

Ikke er det spesielt livsfarlig, og ikke er det strenge restriksjoner forbundet med bruken, slik som med røyk.

Men snus ser idiotisk ut, spesielt på damer. Jo.

Og til slutt kjenner man ingenting av snusen, men fortsetter likevel, bare fordi.

Hvis man ikke gidder mer, er det bare å slutte. Så enkelt er det. Mange tror det er vanskelig, men det er det ikke. Hvis man holder seg til én eneste regel, så går alt av seg selv. Regelen er som følger: Ikke kjøp snus!

Regelen innebærer at man ikke skal kjøpe snus noen steder. Ikke i butikken, ikke av naboen, ikke på nettet, ikke i parken. Ingen plass.

Hvis du er i matbutikken og har lagt varene på båndet, skal du ikke si «ja, og så skal jeg ha snus». Det vil føles naturstridig ikke å gjøre det, på grensen til makabert i starten, men sånn er regelen.

De første dagene uten snus vil føles like tomme som overleppen din. Du vil ha store problemer med å glede deg over noe som helst. Selv ikke et nytt Brann-tap eller nye innstillinger i Høgsfjord-sambandet vil kunne lokke fram det snusfrie smilet ditt.

Det hjelper selvsagt ikke at folk rundt deg viser seg å være komplette idioter den første uken. Særlig kan din nærmeste partner plutselig mangle logiske evner, et tydelig språk som ikke kan misforstås, empati og normale antenner. Når dette skjer på toppen av at man har sluttet å snuse, er det ikke rart at du kan bli bitte litt irritert.

For selv om det er enkelt å slutte å snuse, er det ikke kjekt. I tillegg til at alle andre er dumme i hodene sine og at alt føles meningsløst, oppfører kroppen seg som om den alltid nettopp har kjørt med sånne forferdelige tekopper på tivoli.

Sånn er det iallfall den første uken.

Den andre uken kan kanskje bli bedre. Mye avhenger av de rundt deg, om de virkelig forstår at det du trenger, er ja-folk.

Ellers går det jo an å si nøyaktig hvilken boks med snus du vil ha til den som sitter i kassen i nærmeste matbutikk. Det ville kanskje vært det enkleste.