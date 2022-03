En gode dråbe

DRØSET: Hjemme hos von Winckelhumpen sine har de fått seg en sånnen avanserte kaffemaskin nå, så kan lave all slags forskjellige kaffer. Det eneste problemet dis, e atte an e så krevendes å bruge, atte de ikke får det til.

arild i.

I forrige uge så sendte von Winckelhumpen polakken dis, så forresten ikke e forriktige polakk, for det at an komme fra borti Baltikom, til Teknikken for å ta seg ingeniøruddannelse, sånn atte han konne forstå seg på den nye kaffemaskinen dis. Å det va jo smart, hvis det ikke va for det atte der e noen så har vert å reve Teknikken, å da konne an jo ikke gå der.

Når von Winckelhumpen fant ud det, atte hele Teknikken va reven, så ble an follstendig fortvilte.

Udsiktene til å få seg en gode dråbe ble med ett ganske utydelige.

Heldigvis så e det sånn atte hjemme hos osser, så har en av polakkene våres elettriske konnskaber, så hvisomatte det va vi så hadde sånne problemer så von Winckelhumpen har, da hadde vi nok greid osser.

Det von Winckelhumpen måtte gjørr, va å ringe til et elettrikerfirma så konne sende en mann for å få maskinen dis til å virke, men det tog jo en uges tid før han konne innfinne seg. Derfor måtte von Winckelhumpen sende polakken dis, så allså ikke e forriktige polakk, for det at an komme fra borti Baltikom, ned på Helgø for å kjøbe noe så hete polverkaffe.

Je har aldri hørt om det før.

Den fongere visstnok på en sånnen måde, atte hvisomatte du tar å helle veldig varmt vann oppi en kopp så du har hatt en skje med kaffepolver oppi, å så røre rondt, da får du noe så ligne på kaffe.

Hva gir du meg?

Det e nød hos von Winckelhumpen sine: De har en polakk så ikke e forriktige polakk til å lave en kaffe så ikke e forriktige kaffe.

Heldigvis e det sånn, atte vi har noe så hete kaffekjel. Oppi den koge vi vann, å så bare helle vi kaffe oppi. Bare noen minotter senere, kan vi ha osser en liden dråbe. Men det e ikke sånn atte vi går rondt å drikke kaffe hele dagen.

Nå for eksempel, tror je bent frem at je ska ha meg en liden jinn.