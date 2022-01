Inn eller ut?

Drøset: Hvordan var det nå igjen. Første søndag etter første måne før solsnu?

Eller var det siste før feitedagen etter den katolske kalenderen, eller var det før hedensk juleblot 12. januar?

For når skulle egentlig julen ut? Hun hadde en gang vært på en nyttårsfeiring der verten like etter midnatt pakket ned det som var og satte i kasser, tydelig lettet over at det hele var over. Det var skremmende å bare sette punktum slik - men også befriende på en måte. Når det var over, var det over.

Selv delte hun hus med en juleentusiast. Entusiast var jo i og for seg hun også, men deres oppfattelse av jul, var på en måte... oval. Han var juleentusiasten som hadde bakt pepperkaker og spilt Mariah Carey på full dryler til de andre i huset måtte be om nåde, og gjerne kunne hatt treet fremme til februar.

Selv kunne hun nyte julen godt på forhånd fra første søndag i advent - med litt småpynt, og så dra på mer og mer for hvert lys som ble tent, til du ikke kunne gå inn i et eneste rom uten å møte på noe rødt eller juleaktig. Helst ville hun ha treet opp før tredje advent, spesielt dersom de skulle være borte selve julen.

Hun visket ut litt vinduspynt malt med kritt. Den første forsvant allerede første morgen i det nye året, hennes lille nullstilling. En ren flate. Hun hadde sett for seg å gradvis la ting forsvinne ned i julekassene i løpet av den dagen. Kanskje neste. Men juleentusiasten hadde sett strengt på henne, og formant at det IKKE skulle tømmes helt for julestemning sånn over natten.

Så de siste dagene hadde hun bedrevet ninjarydding. Hun, familiens rotekopp, smuglet bort pynt i poser og satte dem bak treet. Det var herlig. Hadde det ikke vært for at hun akkurat nå bedrev en litt avansert versjon av "bygg din egen fruktbutikk", ville hun tatt bort en klaff i langbordet også. Men på det som hadde blitt hennes side av bordet beregnet for 14 personer, var det nå febrilsk bygging av knøttsmå fruktkasser, fylt med hjemmelaget purre (av smelteplast), tomater (perler med håndskårede blad på), og esker med mikroskopiske, håndmalte baby-auberginer.

Så hun måtte medgi at juleentusiasten skulle få ha julen sin litt til. I det minste til hun hadde bygget ferdig butikken. Montro om hun rakk å lage fem kasser mikrofrukt før fredag? Men da måtte hun flytte noen nisser. Irriterende med de som lot sånn stå, altså.