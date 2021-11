Fred i heimen

Noe hadde skjedd. Noen hadde falt ut.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Helgen ble uvanlig fredelig. De minste holdt som vanlig leven helt til de sluknet etter sjuhalvni en gang. Men ellers var det stille og fredelig.

Kånå hadde mistet stemmen.

En lei forkjølelse hadde slått henne ut i et par dager, og så hadde hun blitt frisk, før plutselig stemmen var borte rett før helgen.

Hun kunne bare hviske. Og hvis han var på kjøkkenet, for eksempel, var det helt umulig å høre henne fra stua, hvis det var noe hun ville. Og ikke var det godt for ham å få med seg tekstmeldinger, heller, siden han pleide å ha mobilen på lydløs.

Hvis det var noe hun ville si til ham, måtte hun ta beina fatt og komme helt bort til ham, for ellers hørte han ikke et kvekk.

Hvis han sto under vifta på kjøkken, for eksempel, var det helt umulig å høre hva hun hadde på hjertet, selv om hun sto ved siden av. Helt umulig. Da måtte hun vente til han var ferdig med maten. Eller sende ham en lydløs melding. Det løste seg alltid på et vis.

Selvsagt var det kjedelig at hun var uten stemme, for henne. Han hadde full forståelse for at hun syntes det var kjipt å måtte brenne inne med så mye. Hun måtte spare på kreftene, siden det var anstrengende å presse fram de nesten uhørbare hviskelydene. Forståelsen var på hans side, det var det ingen tvil om.

MEN.

Totalt sett hadde det vært en svært fredelig helg.

Utover søndagen fikk hun en del av stemmen tilbake, og da mer som en raspende variant. Type Bonnie Tyler. Heller ikke det var noe han kunne klage på, isolert sett.

Vanligvis hadde kånå en relativt tydelig stemme, som kunne skjære gjennom det meste av støy som ellers kunne være i luften. Han kunne stå med kjøkkenvifta på fullt og likevel høre hva hun hadde funnet i postkassen ute, hvis det var noe viktig hun hadde fått i postkassen, og det var det nesten alltid.

Han kunne jo ikke nekte for at han likte litt fred og ro.