Nei te vinterdekk

DRØSET: Vinterdekk? Nja, skeptisk.

Letolin

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Ja vel, så... har du lagt om te vinterdekk?

– Nei. Bilen min e såpass goe på glattå at eg ikkje trenge vinterdekk.

– Såpass, ja. Bra sjåfør og?

– Den beste. Må meste ver opp te den enkelte å vurdera, alt itte kor goe bil di har.

– Ja, nei, men ...

– Eg ligge litt på vêret og ser kossen det går med di andre så legge om te vinterdekk.

– Akkurat, så me andre bør legga om?

– Fritt valg, tenke eg. Dessuten e det jo ikkje vinter. I dag e det fira varmegrader ude.

– Ja, jo, men i går va det vel to minus?

– Seie kem? Meterologisk institutt? Som finansieres av staten? Som kreve avgifter på vinterdekk?

– Ja, di kan jo ein del om dette med vêret og sånt disse meteorologane.

– Eg kan faktisk vurdera sjøl ka ver me har. Eg har vindu sjøl eg kan se ud av. Eg føle darr e møje varmare enn di melde, og eg stole ikkje på vinterdekkprodusentane. Di lage bare dekk for å tjena pengar.

– Ja, jo, di gjør nok det. Litt sånn som di så lage bilen. Elle havragrynet.

– Mine pengar ska jaffal ikkje te Big Vinterdekk-bransjen. Bare å glømma. Du vett, darr e møje info om dette med vinterdekk som aldri komme fram.

– Å? Ka då slags info?

– Nei, ein eg kjenne kolliderte – med vinterdekk. Altså virke ikkje vinterdekk. Ska me udelokka di så ikkje har vinterdekk fra offentlige vei?

– Ja, nei, det e vel så at me allerede kreve at vogntog ska ha...

– Det minne litt om ein visse periode i Tyskland då bart va på moten. Ka blir det nesta? At bilbelte blir påbudt? Hæ? Dessuten e dette med vinterdekk et stort eksperiment.

– Tja, de fysste vinterdekkå kom vel i 1934?

– Nettopp! Ka me langtidseffekten? Koss påvirke dette oss på sikt?

– Di så har studert dette seie vel at vinterdekk e nokså lurt.

– Eg seie bare det at tippoldefaren min levde heila livet uden vinterdekk. Han levde te an blei nesten 70, så ikkje kom her og sei at vinterdekk e det einaste retta.