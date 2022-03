Hamstring i krisetid

Drøset: Greit nok med jod og dorull, men hvorfor har vi ikke heller hamstret bensin og diesel?

Husker dere for noen uker siden, da vi syntes 16 kroner literen var dyrt? Det var tider.

Akk ja, husker dere de samtalen vi hadde for bare noen få uker siden?

– Jeg fylte bare noen liter siden tanken nesten var tom, for i dag kostet dieselen 16 kroner. Sykt typisk, kjørte forbi bensinstasjonen i går, da var den på rett over 12. Skulle jo bare fylt opp tanken da.

– Off ja, men det er jo gale med 12 også. Husker du da vi var sjokkert hvis den havnet over 10?

– Og nå har den vært over 18 på det verste. Det er helt vilt.

– Helt vilt.

Så, noen uker senere:

– Jeg måtte bare skynde meg å fylle, for i dag var dieselen helt nede på 18,5.

– Seriøst? Hvor da?

– Har ikke noe å si, den var oppe på 21-tallet igjen før jeg hadde svingt ut av bensinstasjonen.

– Jo jo. Det er jo ikke så gale det heller. Den var over 24 i går.

Så det jeg lurer på nå, er selvsagt om det finnes store, private lagre av bensin og diesel i noen av de tusen hjem. Det var tross alt om å gjøre å sikre seg alt bilen kunne bære av mel og dorull da pandemien brøt ut, så da skulle man kanskje tro at de som har dette sinnelaget også sitter på masse drivstoff nå. I tillegg til alle jodtablettene, selvsagt. Kanskje de skal selge dem til høystbydende hvis det smeller. La oss håpe at de til gjengjeld har blitt sittende igjen med et stort restlager av håndsprit, som det nå er umulig å omsette.

For oss som alltid er for sent ute med å kaste oss på bølger som dette, er selvsagt spørsmålet om dette er det rette tidspunktet å gå inn i det private bensin-markedet på. Skal vi skaffe oss noen tanker og fylle opp mens bensinprisen er på 24, fordi vi tror at den skal opp til over 30? Eller er dette toppen, og de som handler alt de kommer over nå er de samme som bandt renta på 10 prosent under finanskrisen?

Alle disse problemstillingene er til å miste nattesøvnen av. Den gjengen i Ukraina skulle bare visst hva slags ting vi har å slite med her.