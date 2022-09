Fødebrev fra en far

Far må også føle seg trygg på fødestuen.

– En egen sykepleier som bare tar seg av far, som gir beskjed når det er noe viktig på gang, og som kan trøste hvis feil lag vinner i England, for eksempel Liverpool.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Gravide kvinner har lenge fått lov til å sende ønsker og krav til fødeavdelingen før fødselen. Han som står bak alt, altså far, blir ofte glemt. Her er derfor min liste:

1. En stor og myk stol som kan legges ned.

2. Fotskammel.

3. Jordmor må verken være for ung eller for gammel. Midt i 20-årene er fint.

4. Jordmor må ha gammeldags sykepleieruniform, altså skjørt.

5. Tv, minst 50 tommer, med Premier League, i tilfelle kånå feilberegner og legger fødingen til en dag med storkamp.

6. Trådløse hodetelefoner som er koblet til tv-en i tilfelle mye bråk i rommet. Det er svært viktig at blåtann-forbindelsen er testet på forhånd, slik at vi slipper ubehagelige overraskelser.

7. Eget lystgass-apparat.

8. Playstation 5.

9. En egen sykepleier som bare tar seg av far, som gir beskjed når det er noe viktig på gang, og som kan trøste hvis feil lag vinner i England, for eksempel Liverpool.

10. Egen seng, i tilfelle far trenger å hvile eller sove litt.

11. God wifi. Det betyr båndbredde som kan brukes til å streame film av god kvalitet.

12. En variert meny uten fisk.

13. Et lite kjøleskap med minst ti glassflasker Coca Cola.

14. Chips. Tyrells sweet chili & red pepper og et par varianter av den Toten-chipsen.

15. Smågodt med mest sjokolade.

16. Ingen jordmødre, sykepleiere eller leger må være fra Danmark. De er komplett umulige å forstå.

17. En god bok om «Wyvern», Stavangers mest kjente porsgrunnsbåt.

18. Fint vær.

19. Egen dusj.

20. Pasientrettigheter.

21. Hurtiglader til mobiltelefonen.

22. Mobilnummeret til sykehusdirektøren.

23. Mulighet til å bruke badekaret hvis ikke kånå absolutt skal oppi.

24. Ingen andre menn på fødestuen.

25. Forståelse for at en fødsel kan være svært belastende også for far.