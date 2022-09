Patina

Drøset: Kjære? Hvilken bil ville du beskrevet meg som?

Noen skraper, noen bulker. Men solid chassis som bærer i noen tusen kilometer til.

En smekker Ferrari er jeg vel ikke, men en lekker årgangsbil, en vintageperle med kledelig patina som omslutter en formfull ...

– Hm. La meg tenke. Kanskje en M.

– Maserati? Mercedes?

– Kanskje en Moskvitch ...

– Moskvitch? Var ikke det den russiske haugen med papp holdt sammen med tårer fra underbetalte fabrikkarbeidere, med et tynt lag med kommunisme?

– Den skal ha hatt veldig god bakkeklaring, det har du jo også. Og effektivt varmeapparat hadde den. Du blir jo bare heitere og heitere ...

– Å takk! Vent litt, du mente ikke at jeg nærmet meg overgangs ...

– Nei da, nei da. Du er mer som en P ...

– Porsche?

– Å, hold opp. Du er mye bedre enn det i fartsdumpene. Og billigere å forsikre. Jeg tenkte mer på en V ...

– Volvo? De har levert mye bra i det siste, lekkert skinninteriør, masse sikkerhetsutstyr.

– Jeg ville sagt Volga, det var jo en stødig luksusbil, med god rustbeskyttelse og et robust understell.

– Robust understell? Mener du å si at jeg har en stor ...

– Støtfanger? Mnja. Men de var kjent for å være gode politibiler. Og du er jo en hyler på å holde orden i egne rekker... Kanskje en Sa.

– Saab? Gikk ikke de konkurs og endte på kinesiske hender?

– Nei, nei. ikke Kina. Du er unik. Med masse særpreg. Et unikt utseende. En Ro ...

– Rolls-Royce? Å, tusen takk!

– Nei, en Robin. En Reliant Robin.

– De bilene med to dekk bak og ett foran? De som de alltid herjer sånn med på Top Gear? En sånn Mr. Bean kjører? Ærlig talt.

– Nei, så kompakt er du jo ikke. Mer som en minibuss kanskje. Eller en liten Scania.

– Mener du lastebilen?

– Ja, altså, la oss være ærlige. Du er mer bygget for last enn fart? Men altså, for å være ærlig, jeg har alltid mest tenkt på deg som en båt. Ikke en fullrigger, til det er det litt lite ... eh vind i forseilene ... men en stødig skute som fører de rundt seg i trygt farvann. Ingen rib-båt med stor motor som sluker drivstoff og forurenser. Men en som gir god valuta for pengene. Noen striper i lakken eller små skavanker er bare sjarmerende. Den flyter uansett utseendet.

– Alle kvinners drøm. Å holde seg flytende.

– Ja, men du vet vel det? Seilbåter taper seg omtrent ikke i pris. De er litt som ... en Toyota. Du er en stødig Toyota, min kjære. Der har du det.

– Ja ja. Så lenge jeg ikke er en Pia ... Pia ... Piaggio, er det vel greit.