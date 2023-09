Teorieksamenen

Hva er kjøreprosessen?

Kopier lenke

Kopier lenke

Drøset Drøset er et skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Kjøreprosessen? Han hadde aldri hørt ordet før.

Det var dagen før teorieksamen i motorsykkellappen, denne gammelmannskrisen han tydeligvis ikke kom seg ut av.

Han hadde sagt A, og nå var han over halvveis i alfabetet. Riktig nok var det kånå som hadde sagt A, siden han fikk grunnkurset av henne i bursdagspresang. Han hadde selv betalt for det kurset, så presangen var nok mer at han fikk lov. Selv om hun sa hun angret.

Men hvis han fikk en haug med spørsmål på eksamen som var umulige å svare sikkert på, kom alt til å gå i dass uansett, iallfall for en stund.

Sånn umiddelbart, der han satt og skrollet gjennom oppgaver han kunne få på eksamen, tenkte han at kjøreprosessen var fra han startet noe med motor og til han stoppet og gikk ut eller av. Derfor trykket han på der det sto «Prosessen fra man starter kjøretøyet til man er ferdig med kjøringen». Lett.

Nei. Feil. Rett svar var «Prosessen fra noe skjer i trafikken til sjåføren har reagert og respondert». Logisk. Hvis du er ute og kjører og alt flyter som normalt, har det ingenting med kjøreprosess å gjøre. Da er det bare kjøring.

Hva er bremselengden hvis det plutselig kommer en sykkel kryssende foran deg og du kjører i 80 km/t? Seks meter, svarte han. 32 meter, var riktig svar.

Han hadde ikke nubbesjanse. Kanskje han burde droppe eksamen hos Vegvesenet. Hvis de så hvor lite han visste om sånne trafikkting, kunne de ikke la ham beholde billappen. Han forsto jo det.

Han fikk se en tegning av en motorsykkel som snart ville passere en fotgjenger, det regnet, og rett foran der var den pytt. Spørsmålet var hva føreren skulle være oppmerksom på. Han vurderte å trykke på «At det er mulighet for å sprute vann på fotgjenger, noe som er gøy for begge parter». Men heldigvis kom han på at det sannsynligvis bare ville være gøy for den ene parten, så det var nok feil. Han hadde rett.

Hva som var viktig ved bruk av verneutstyr; at det var kostbart, stilig eller at kjøredressen og hjelmen matchet? Eller noe politisk korrekt om at det var godkjent og at det passet og sånn? Ikke lett å si.