Mann i krise

Alderen tilsa at det var på tide å gjøre noe risikabelt.

Drøset Drøset er et skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Hvorfor vil du bli motorsyklist? Det var et av de første spørsmålene som skulle drøftes. Ordet drøfte var fortsatt populært i skolesammenheng. Aldri ellers.

Han var den eldste av elevene. Den nest eldste var 11 år yngre.

Han var han med krisen, tenkte nok de andre. Middelalderkrisen. Gammel mann med dårlig tid som må ta motorsykkellappen før han dør av lårhalsbrudd eller grå stær. Gammel mann som skal ri inn i alderdommen på en jernhest, hvis han ikke dør av den.

Så der satt han, gamle mannen, og grublet på det første drøftespørsmålet. Hvorfor? Hvorfor satt han plutselig der på grunnkurs i motorsykkel? Han hadde jo bil-lappen.

Nei, altså.

Han drømte om å få seg en gammel tresnekke, som han kunne tøffe rundt i fjordene med de tre-fire dagene i året det var varmt og stille på sjøen.

Han var glad i livet. Derfor kunne han ikke fordra å sette seg i en tube med vinger og fly av gårde mange tusen meter over bakken. Men han hadde sett statistikk som viste at det var 3000 ganger farligere å kjøre motorsykkel enn å fly.

Han kunne ikke svare at han så fram til å seile bortover landeveien med vind i hvert eneste hårstrå på kroppen. Dagens motorsyklister kjørte ikke med t-skjorte, dongeribukse og uten hjelm. Her skulle det polstres, sånn at sjansen økte for at man heller ble invalid enn død.

Hvorfor? Han vurderte å svare «forde». Men han gikk for «vettkje heilt».

Alle de andre svarte frihet eller noe i den duren. Det kunne han også ha sagt. Han kom bare ikke på det.

Han hadde mye erfaring med vanlig sykkel. Forskjellen på det og motorsykkel var vel bare farten. Hvis han kom opp i 30 kilometer i timen på sykkel, begynte han å svette av dødsangst. Frihet var ikke blant de første tingene han kom på.

Hvis han skulle sette seg på en to hundre kilo tung sykkel med motor, måtte han kjøre litt fortere enn 30 kilometer i timen.

Han måtte jo det, siden han hadde begynt på disse greiene. Men hvorfor?