Norge for nordmenn

Å feriere i eget land kan fort bli en utfordring.

Jøsus

Vanligvis reiser raben til Danmark og Syden eller andre steder der de kan slå i hjel et par uker med å gjøre ingenting og spise tørre ting med påm-fri til.

Denne sommeren går ikke det. På grunn av disse koronatidene skal alle – absolutt alle i dette landet – holde seg innenlands. Hvordan skal det gå? Vi har jo ikke feriert sammen siden vi fant oljå. Ingen husker tiden før oljå. Ingen husker kombicampen.

Mange nordmenn har aldri reist lengre vekk i Norge enn til flyplassen. I år skal en del av dem oppdage sitt eget land.

De skal se høye fjell og dype fjorder for første gang, og de skal for første gang betale mer enn 50 kroner for en halv porsjon med påm-fri. De skal trekke inn frisk luft og kjøre forbi sammenraste stabbur. Og så skal de poste bilder på sosiale medier, der de hyller dette furete og værbitte landet og lover at de aldri mer skal feriere i andre land bare fordi det er billig å flette håret der.

Sånn kan det bli hvis været blir over gjennomsnittet bra denne sommeren.

Hvis været blir under middels, for eksempel med 9,5 grader i snitt og stort sett regn og kuling, kan det bli tøft å være potet i eget land. Hvis man i tillegg må betale 149 kroner for stekt wienerpølse med en neve med tynne og seige påm-fri med piffi på, og ketchupflasken er tom igjen, er det mulig at det renner over.

Og hvis det renner over i det altfor lite, utette teltet som ble kjøpt på Europris, for det var det eneste teltet som var igjen i hele dette fåkkings landet, så er det mulig at sydenfarerne lar det bli med denne sommeren.

Hvis ikke alle må holde seg innenlands neste år også. Da blir det kombicamp. Minst.

Vi slipper de tyske bobilene på veiene i år. Om det blir bedre med noen millioner nordmenn som nesten ikke har sett sol på ett år og som aldri før har passert fylkesgrensen, gjenstår å se. Husk å unngå unødvendige fritidsreiser.