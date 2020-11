Ikke alt kan deles hjemme

Bør ektepar dele hjemmekontor? Kanskje ikke.

Kjære samlivsekspert Frode Thuen

Jeg er en mann som er gift med kånå mi, og det har jeg vært så lenge jeg kan huske. Jeg har flere gode minner fra tiden som har gått.

Nå har yngstejenta så vidt begynt i barnehage, noe som både er trist og fantastisk. Samtidig har det oppstått et problem.

Vi må begge ut i jobb igjen. Og siden vi fortsatt lever i disse koronatider, betyr «ut i jobb» ikke noe bokstavelig. Det betyr bare å sette seg ned og skru på datamaskinen.

Og det er her problemet oppstår. For hvor skal vi sitte? Vi har bare ett kontor, og det er 4-5 kvadratmeter stort. På en vanlig arbeidsplass ville dette helt klart vært et enmannskontor, selv om pulten er stor nok til to.

Jeg sa til kånå at vi må dele på kontoret. Da ble hun glad. Men så viste det seg at hun trodde jeg mente at vi skulle sitte på kontoret samtidig. Og det mente jeg selvsagt ikke. Jeg mente at vi måtte ta en dag eller uke hver, og så fikk den andre sitte på kjøkkenet eller noe.

I det daglige har jeg ikke store problemer med åpent kontorlandskap, men oss to på et knøttlite kontor tenker jeg blir både motsatt av åpent og litt for åpent på en gang.

Hvis jeg for eksempel skal ned og hente kaffe, er det ikke sikkert jeg hver gang hadde kommet på å spørre om hun også ville ha. Men det hadde sikkert gått fint for henne. For da hadde hun bare foreslått at vi delte på kaffekoppen. Koselig, hadde hun kalt det. Forstyrrende, ville jeg sagt.

Mye av fordelen med hjemmekontor ville vært borte hvis jeg plutselig skulle hatt kånå der. Ro og fred, som jo er det beste med denne unntakstilstanden, ville vært byttet ut med stadige spørsmål om hva vi skulle ha til lunsj og middag, når og hvor, når og hvem som skal hente i barnehagen, hva jeg tenkte om været denne dagen, hva det gikk an å gjøre i helgen, hva som kunne spises i helgen og ikke, hva jeg tenkte om at vi hadde hjemmekontor sammen, hvorfor jeg tenkte det jeg tenkte, hvorfor jeg ikke kunne svare skikkelig av og til, om jeg likte å være dust og hva jeg tenkte om fremtiden vår.

Jeg heller mot å sette meg på kjøkkenet. Hva tenker du, Frode?