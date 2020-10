Stavanger i slaget

Nå står slaget om slagordet som skal si alt om Stavanger og 900-årsbursdagen.

Foto: Fredrik Refvem

Jøsus

To kommunikasjonsbyråer har fått 70.000 kroner for å klekke ut et perfekt slagord til Stavangers feiring av 900 år i 2025. De boblet sånn over av gode idéer at de kom opp med hele ti forslag.

Her skal vi gå gjennom de ti på en positiv måte:

«Tro, håp og kjærlighet»: Stikkord som sier veldig mye om Stavanger, og som minner oss om at byen har vært mer enn sild, oljå, supplyskipet «Wyvern» og illegalt alkoholsalg. Fint også å hedre Paulus, Stavangers grunnlegger.

«Det lyser grønt!»: Hallo! Det er ikke rød mann lenger. Her er det bare å komma i gang. Kjør på! Spiller veldig bra på siddisens voldsomme virketrang, i motsetning til de i Sandnes.

«Lysegrønt er den nye fargen»: Jadda. Motemetropolen Stavanger viser igjen. I 2025 vil dette være den nye fargen, slik den jo var nøyaktig 900 år tidligere, da Paulus satt i sin lysegrønne kjortel på Korvetten og grunnla byen over en kald IPA via et brev til korinterne.

«Håpet er lysegrønt»: Genial dobbeltkobling til Paulus, og et slagord som sier veldig mye om vestlandsbyen. Her er det definitivt håp.

«Alt godt!»: Absolutt alt er godt i Stavanger. Bra!

«Helt i 900!»: Kreativt kommet på. Spiller på uttrykket «helt i hundre», og her ganges det med ni. Kan også peke på helten Bjørg Tysdal Moe, som regjerte som varaordfører i nesten 900 år.

«Leve av. Leve for.»: De to punktumene sier alt. Uten Stavanger er det ingenting.

«Jordnær og himmelhøy»: Sier seg selv. Typisk Stavanger i 900 år.

«Forandring fryder»: Stavanger har forandret seg de siste 900 årene, og det har folk vært glade for, bortsett fra da p-huset på Jorenholmen ble bygd. På kornet, rett og slett.

«Tenk om!»: Forslaget som leder slagordkampen i kommunen. Spiller på uttrykket «hvis tante hadde hatt, hadde hun vært onkel». Kunne med fordel vært erstattet med det enklere «hvis». Lettere å selge til utlandet. Stævændjør – IF!