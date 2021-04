Litt av alt

Drøset: Det fine med Vestlandet, var at man fikk litt av alt. På en måte.

De kom inn til lånehytta i halvgrått vær, og hadde forberedt ungene på at, siden det var tidlig påske i år, ble det ikke noen reprise på tidligere års badevær og solbrente legger. Det tøt ull og goretex ut mellom påskesnopet.

Torsdagen startet hun med morgenkoppen ute på terassen, bare hun og ærfuglene i en vårkulde med hint av varme. Seinere ble det tøffing i båt og en tur i hengekøya på ungene.

Langfredag vartet opp med knallblå himmel. Før de hadde kommet i båten, var sjøen blitt grov, og sjøspruten slo over den vesle landstedbåten. Ungene klorte seg fast under fleecetepper, men det gikk fint, for de skulle til butikken og handle is, selv om bare an far fikk gå inn, skulle det bli is, men så kom de frem og det var fortsatt ganske kaldt, til og med for kaldt for mormor å spise is, og det sier ikke lite.

Lørdagen opprant med ordentlig påskevær. 18 grader meldte termometeret, men det før før stormen kom og slukket håpet om smeigesøndag. For natt til søndag blåste det stikker og strå. Hun måtte ut og jakte hagestoler på luftetur. Ikke en båt var å se på sjøen. De som ikke hadde reist hjem, barrikaderte seg. Rutebåten kom stampende, nølende og virrende, som ei giktbrudden kone på glatt underlag.

Mandag våknet de til snø. Snø! Det var jo meldt, men ingen tar vel slikt det på alvor? Dekkene på kaien hadde blåst på land, men huset sto. Såvidt.

Halv 11 var det sol over snødekte topper i sør, mens det blåste stivt fra nord-vest. To forelskede, men forfrosne tjeld søkte tilflukt under treplattingen. Hun tenkte "det går over", vinden altså, ikke forelskelsen, og gikk inn som dommer i det intensive påskemesterskapet i Uno. Neste gang hun kikket ut, var Fogn borte. En grå vegg dekket alt mot vest som en utvisket suppe av hav og himmel.

13.30 var havet blikk stille. Blå himmel. Hjemreisen med rutebåten ble fin. Rundt svingen på Rennesøy smalt nordavinden og sluddbygene i bilen. Hjemme var det stilt igjen. Men det snødde. Hun kunne tenkt seg vår nå. Enkleste måte å sikre det på, er å be skolen om å sette opp en akedag. Da pleide det jo å bli fart på tøværet.