Gift i 20 år

DRØSET: Hurra, altså, men båsdunken må fremdeles ud.

Du må vel være gift i 20 år, men husk nå for all del båsdunken.

Letolin

– Ja, nå har me vært gift i 20 år. Kjenne du fremd...

– Om atte du satte ut båsdunken?

– Hæ?

– Båsdunken. Den brune?

– Ja, jo, men du. Itte 20 år, har dine følelser ...

– ... eg trodde det var brune dunk sist uga, men adle naboane har satt ud brune dunk, så då blir det jo litt løye hvis me sedde ud den svarte.

– Den brune e satt ud. Men du, eg huske fysste gang eg traff deg, då ...

– Merkeligt med den brune, for den fylle me aldri opp. Den svarte e stappfodle, den må me hoppa i. Men den brune ... halvfodle!

– Ja, ja, ja. Du, fysste gang eg såg deg, eg huske ...

– Strengt tatt konne den brune dunken vært halve strørrelse. Me konne klart oss med ein slags halvdunk.

– Du, nå prøve eg å mimre litt om fysste gang me ...

– ... klypte hekken, ja, det huske eg og. Då va den brune dunken helste for liden. Men det skjer sjeldent.

– Nei, fysste gangen eg traff deg. Når me satt på bryggå og spiste ...

– ... reker, ja, og det e fort gjort å hiva rekeskallet i brune dunk, men den tømmes bare kver fjortende dag, og då ligge det der å lukte. Eg har gått øve te å hiva rekeskall i svarte dunk, selv om det muligens ikkje e heilt itte reglementet.

– Du va jo ganske romantiske før.

– Sånne nedgravde dunkar, der har du opplegg. Di blir jo ikkje fodle på same måden, men me risikere jo å måtta gå i det uendeliga med di søppelpåsane.

– Nå snakke me om någe aent. Fysste gang eg såg deg, eg huske det som om det va ...

– Personligt syns eg papirdunken e den greiaste. Den blir som regel passeligt fodle. Med tanke på mengden papir e den dunken omtrent akkurat passelige på størrelse.

– Hørr! Eg prøve å sei någe om 20 års ektesk...

– ... Mon om det ikkje er reine produksjonstekniske årsaker te at adle tri båsdunkane e same størrelse? Eller om det har med selve tømmingå å gjørr.

– Elske du ...

– ... den appen som vise ka dunk så ska tømmas? Ja, ja, ekta kjærlighed.