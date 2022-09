Tjater på Ladegaardsveien

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en kveld så an va innom i døren, efter at an hadde vært nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

Å da sa an det, atte det e bent frem en skandale, atte de kommonistene så har tatt over byen vår, ska tvinge osser til å reise helt til Ladegaardsveien for å gå i tjateret.

Je konne ikke vert mer enige. Faktisk talt, så bler je helt altererte bare av å tenke på det. Ladegaardsveien e jo nesten på Sandnes, jaffal nesten i Hillevåg, å det e noe helt aent enn å gå på tjater i Kannik, sånn så vi gjør nå.

På Ladegaardsveien e der poltikammers å brannstasjon å opptil flere offentlige etater så kan komme å kikke osser i kortene. Vi kan jo ikke gå på tjater der. Vi vil ha tjateret i Kannik, så nesten e på Egenes, å så derfor e et sted vi høre til. For la oss ver erlige: Vi går jo først å fremst i tjateret for å vise osser frem. Å det kan je bare si med eneste gang, atte de så går på Ladegaardsveien å vise seg frem, de e noe helt aent.

Von Winckelhumpen va så nedtrykte atte je bent frem måtte prøve å montre an opp litt, så je fikk en av polakkene til floksens å løbe ned i vinkjelleren for å fiske frem en flaske med portvin så konne få opp homøret.

Men an ble bare aggressive av det.

– Hoske du når de ville bygge ud stadioen, freste an retorisk.

Å så minde an meg på det, atte den gangen tog vi så bor her oppe på Egenes frem sølvkandelabrene våres å marsjerte ud i et rasendes fakkeltog, midt i vinterkolden. Ja, vi hadde jo pelsene på oss, da. Men alligevel.

Det e kanskje på tide å gjørr det igjen. Å reise seg til kamp mod kommonistene så har tatt over byen våres. Å gi de klare beskjed om atte vi ikke finne osser i mere ondertrykkelse.

Tjater på Ladegaardsveien?

Det va dråben.

Men først må je ha en liden jinn.

Ladegaardsveien e jo nesten på Sandnes