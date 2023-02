Det blir gull!

DRØSET: Nå brødre, er det bare 64 dager til alvoret braker løs

Som en vårkåt antilope.

arild i.

Det kan riktignok se mørkt ut nå, men om to måneder starter eliteserien. Da skal vi endelig se lyset igjen. Det mørkeblå lyset!

Det er all grunn til å ha forventninger. Vi kunne ha stukket av med gullet i fjor, om vi bare hadde hatt vårsesong hele året.

Om to måneder flyr den første feilpasningen over norsk plen, før den går til et uinspirert innkast. Glemt er meningsløse vinteridretter nesten ingen holder på med, for det er alvoret som starter. Og hvilket herlig alvor:

Snart skal Zlatko Tripic fly som en vårkåt antilope nedover sidelinja og legge svimle bortelagsbacker bak seg som punkterte rundingsbøyer, før han slår perfekt inn til Nick D’Agostino som står klar til å bøtte lærkuler i nota på bestilling.

Niklas Sandberg kommer til å løpe ellevilt fort med fotballen i føttene, der han tråkler seg gjennom forsvar etter forsvar. Selv forherdede kynikere som aldri har trodd på annet enn naturfag vil ta til tårene i eufori og kjøper blomster til kona på vei hjem fra kampen i takknemlighet.

Det blir som et Herrens under. I serierunde etter serierunde.

Det er slik det blir. Det blir helt vanvittig. Vi kommer ikke til å tro våre egne øyne.

Harald Nilsen Tangens vitale, unge kropp kommer til å suse over plastgresset helg ut og helg inn, mens Markus Solbakken dribler av hele bortelaget.

Folk vil spørre seg: Er det en flamencodanser? Er det en ballerina? Nei, det er bare Kristoffer Løkberg som er ute og svinger seg igjen.

Patrik Gunnarsson skal fly mellom stengene så høyt og fort at han knapt berører bakken mellom de fabelaktige redningene, mens Gianni Stensness og David Brekalo flirer kaldt av bortelagets angripere som bryter sammen i angst.

Det blir gull!

Akkurat som på 1970-tallet, da verden var ny og vi var uovervinnelige.