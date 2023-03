Dugnadsblues

DRØSET: Noen vil som kjøpe ... ALT?

Letolin

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Dugnad for klasse 9B. Hvem vil kjøpe?

Vi har tennissokker for tennishaller, vaskepulver for vaskehaller, dopapir på svære paller og boxershorts for alle baller.

Vi har olje til din totaktsmotor, og blomsterkvaster til svigermor.

Hvis du er beita for grønt til kveita, selger vi brokkolini fra huttiheita.

Om du skulle mangle en barneragle, har vi ting og tang som kan bråke og skramle.

Du vet det neppe, men du kan få sleppe, å fryse på beina - for vi selger teppe!

Til far har vi slips og tilbud på driller. Du vet, far får fort fot på sånne diller.

Hvis mor skulle trenge et par nye briller, så ring oss, vi selger og sovepiller.

Til alle slags selskap har vi flotte duker, og bensin, hvis du er en flammesluker.

Akkurat nå har vi tilbud på lomper. Vi nevnte vel papir til sensitive romper?

Juicen vår er selvsagt helt økologisk, og kakene hundre prosent runologisk.

Vi vet ikke hva runolgisk betyr, men pengene trengs til bestillingsgebyr.

Narkotika har vi jo ikke på lager, men hvis du betaler? Gi oss fire-fem dager!

Det er ingen grenser for hva du kan kjøpe. En flokk med giraffer? Klart at vi skaffer!

Litt grovkaliber til bøffeljakten? Jeg ringer og hører med klassekontakten.

En fembeint sau? Det fikser FAU.

Spisepinner? Slikkepinner? Strikkepinner? Helt vanlige pinner, som passer både menn og kvinner?

Kom igjen, kjøp hos oss, sånn at alle vinner!

Hvis pinner hos deg ikke er en vinner, så bjurder vi på både hansker og sokker.

Og tegneblokker. Kortstokker. Hoppestokker. Dørstokker. Lecablokker. Blåklokker.

Armbåndur. Hundebur. Hårkur. Kjøttdeig av tiur.

Vi MÅ finne penger til klassetur!

Saft som er laget av boysenbær, syltetøy nok til middels stor hær.

Her må det da være en stor interesse, for handel, som sponser vår lille prinsesse?

Vi orker snart ikke å mase lenger, men hjelp og bevares, vi trenger jo penger!