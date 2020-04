Nærfeiring

Drøset: Dette er en melding fra heimefrontens programkomité.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

H9



Ettersom øvrigheten har bestemt at verden fortsatt er på skeivå og sosialisering fortsatt er uønsket, har heimefrontens programkomité, Håpe, satt sammen følgende alternative program for nasjonaldagen:

Dagen starter noe seinere enn husmor er vant til, oppvokst i havgapet i sildabyen, der man skal være ikledd bunad og hutrende klar til salutt og tog før 07.00.

Gratulasjoner vil bli fulgt av flaggheising og fanfare eller faenfare, som naboene kanskje vil kalle det, ved hjelp av innleid 11-åring fra Kvaleberg skolekorps (uniform frivillig). Eller heising og heising fru Blom: Snurrefrie flagg vil bli satt i stativ. Norske flagg, samt Haugesundsflagget, dersom nordavinden er sur og hjemlengselen blir stor.

Etter en durabelig frokost, der ingen trenger å løpe fra halvspiste skjever for å rekke oppstiling på kaien og påfølgende galopp for å finne en plass langs løypa, kan folk kle på seg. Valgfritt antrekk, dog ikke pysj, eller Star Wars-kostyme. Mor, som skulle legge ut bunaden, konstaterer at det slapp hun heldigvis i år, og kan tilbringe dagen i gevanter med strikk i livet.

Finner mor den siste delen til partyteltet, og det ikke blåser orkan, vil teltet forankres i naboens espalier dersom de samtykker, og bardunert i rabarbrabuskene dersom de ikke gjør det.

Før selskapelighetene blir det naturligvis taler. Naboen med tung bakgrunn i arbeidsrørsla (også det i nordfylket), vil nok fryde seg over å fremføre årets utgave.

Selskapsleker (eggeløp, kast svamp på far, dorullrebus og se hvor mange sjokoladebiter mor klarer å stappe inn på en gang) vil bli fulgt av takketale fra mor, over temaet: «min andre 17. mai uten bunad» - den første var for åtte år siden, da hun dagsventende fikk stappet seg inn i en vanntett seilerbukse.

Deretter vil festen forflytte seg til oppkjørselen, der det skal jubles "hurra", "schickelacke" og vinkes til eventuelle forbipasserende med tog-abstinenser og tissetrengte hunder.

Folketoget vil bestå av tre personer, to fra barneteateret, og et fra symfonikoret, som vil synge kamprop og oppbyggelige nidviser i tre runders gange rundt huset. Publikum, en stykk, forventes å være raus med jubel og is til deltakerne.

Kvelden rundes av med grilling om det ikke blir grillforbud, samt munterheter i teltet, dersom det ikke har tatt med seg rabarbraen eller naboens gjerde.

Gratulerer med dagen!