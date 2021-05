Nytt syn på livet

Kan briller gi dårligere syn? Mye tyder på det.

Foto: Shutterstock

Kjære brilleforhandler

For noen måneder var jeg innom Deres lokaler for å hente ut brillene jeg ble overtalt til å kjøpe. Styrken i brillene var mye høyere enn det jeg hadde behov for, og det vet Dere godt.

Men jeg ville gi Dere en sjanse. Og derfor har jeg brukt brillene flere ganger daglig siden, og bare hjemme. Jeg går ikke ut sånn.

Jeg innrømmer litt at brillene har virket etter hensikten. Men det er også alt. Brillene er blitt en besettelse. Noen ganger forsvinner de, og hvis det da dukker opp en viktig miniatyrtekst, om for eksempel ullvask, er jeg dømt til å tape.

Jeg liker å ha brillene i nærheten, slik at miniatyrtekster, som verden er full av, ser ut som fine tegn og bokstaver, og ikke en svart grøt.

Og med denne grøten kommer jeg inn på hovedtanken bak min henvendelse til Dere. For sånn var det ikke før. Før var det ikke alltid det var behov for briller ved lesing på nært hold. Nå er det nesten alltid.

Jeg har forsøkt å trappe ned, slik at øynene skulle bli bedre rustet til å takle verden på egen hånd. Og det var under nedtrappingen at jeg skjønte hva brillene Deres hadde gjort med meg. De hadde gjort alt mye verre.

Hvis trenden fortsetter, er jeg blind før sankthans. Jeg kan altså ha sett mitt siste sankthansbål i livet, og det verste er at jeg ikke husker når jeg så et sist.

Så derfor ber jeg om å få ut mappa mi. Jeg er rimelig sikker på at det ligger ting der som Dere ikke har delt tidligere. Dette er ren spekulasjon fra min side, men bare for å ha stilt spørsmålet: Kan det være at jeg fikk for mye styrke på brillene, og at det har ført til sterkt nedsatt syn?

Er det linser Dere vil at jeg skal begynne med?

Jeg kjenner mange som bruker linser, og ingen av dem er blinde. De har all grunn til å være glade. Men hvordan endte de der? Det er spørsmålet mitt.