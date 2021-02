Viktig melding om nye stedsnavn

DRØSET: Viktig melding til byens borgere fra byens myndigheter:

Akropolis. Notting Hill i bakgrunnen. Foto: Fredrik Refvem

arild i.

For å bli anerkjent som den glitrende metropolis byen vår er, og for å ha fokus på visjon og prosess, har vi, byens myndigheter, bestemt at en rekke stedsnavn i den flotte byen vår som vi er så glad i, skal oppgraderes med nye navn som bedre signaliserer hva slags lokasjoner vi har med å gjøre for i prosess, og med fokus på visjon, symbolisere vår fortjente og naturlige plass blant de mest eleverte byene på Jorden.

Høyden ved Kannik skifter derfor navn til Akropolis. Samtidig skifter Storhaug navn til Capitol Hill, mens Hundvåg heretter skal hete Manhattan. Byparken er allerede omdøpt til Hyde Park, mens Valberget får det visjonære navnet Montmartre.

I vår imponerende klokskap er vi, byens myndigheter ved å ha fokus ikke bare på prosess og visjon, men også lokasjon, til en glede og inspirasjon for dere, byens borgere, i en grad knapt noen, unntatt vi, byens myndigheter, kunne ha forestilt seg.

Torget, som heretter skal hete Times Square, får et egnet skafott, der folk som fortsatt bruker de gamle stedsnavnene vil bli henrettet. Like ovenfor Times Square finner vi dessuten kirken vi tidligere har kjent som Domkirken, eller Notre-Dame, som den nå skal hete.

Breiavatnet omdøpes til Loch Ness, Kannikbekken til Themsen og Mosvatnet til Victoriasjøen. Hillevåg skifter navn til Hollywood, mens Våland blir Notting Hill og Universitetet i Stavanger skifter navn til Harvard, som implementerer optimalisert fokus på lokasjonens prosess.

Alt dette for at dere, byens borgere, skal oppleve å høre til i en finere verden enn dere egentlig gjør, en illusjon vi, byens myndigheter, ser på som den ypperste av alle visjoner og prosesser å ha fokus på.

Ja, og samtidig blir området mellom Lars Hertervigs gate og Løkkeveien, der rådhuset og kommunens administrasjon ligger, omdøpt til Dale.

På vegne av byens myndigheter:

