23

Drøset: Noen tall er magiske. Noen symbolske. Andre rett ut skremmende.

H9

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da hun var liten, hadde de ofte hatt tall-leker som nå i voksen alder virket helt surrealistiske.

"Tenk på et tall!" - Mhm. "Er det 5? - Nei. "Er det 8632?" - Nei. "Ååååå. Eg vett. Det e 11." - Kossen klarte du det? Sykt bra!

Og sånn gikk nu timan. Men dette var noe annet.

Noen tall brant seg inn på minnet. Ta for eksempel 23. Det var draktnummeret til den majestetiske basketspilleren Michael Jordan, nummeret som fortsatt står på baskettrøyer og utstyr verden over.

Fotballdoldisen David Beckham byttet fra 7 til 23 da han kom til Real Madrid, inspirert av Jordan (og det faktum at hans drømmetrøye var opptatt av en annen stjerne).

I matteverdenen er 23 lett kongelig: Det er et primtall, og kan bare deles på seg selv eller 1.

I litteraturen var William Shakespeare, samt en haug med andre spennende mennesker alle født den 23, en dato god som noen.

Er du troende, er Salme 23 en av de best kjente fra Bibelen. ("Herren er min hyrde"). Hadde hun vært et troende menneske, hadde hun funnet trøst i det. Men for henne var 23 et tall som alle andre. Helt til hun fikk Mailen. Med stor M. Hun husket jo at danselæreren spurte om hun ville være med på litt show før jul. Ett eller to show kan jeg vel klare, hadde hun tenkt. Kanskjue hun skulle brukes i bakgrunnen - som dekor, et tre, eller holde plakater. Hun var god til det. Hun var ikke fullt så god til å danse riverdance. Men nå hadde hun altså fått Mailen. Og der sto det at studioet skulle ha 24 show, og at hun skulle få være med på 23 av dem. Siden det hadde tankene svingt mellom panikk og skrekkblandet fryd.

Altså, det var jo viktig å holde seg i aktivitet. Og hun hadde fri de helgene. Og hun hadde jo kjøpt nye dansesko. Og de andre var jo helt supre, så om hun glemte noe, kunne de alle trinnene. Og hvis hun bøyde seg litt ned, var det ikke så lett å se henne, om hun bare sto bakerst. Men 23... Det var under halvparten av alderen hennes. Nå ventet hun bare på neste mail. Den med hva antrekket skulle være. Det var helt sikkert spandex. Med glitter. Og frynser.