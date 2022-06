Sjømannen Dureks

DRØSET: Vi her oppe på Egenes har bestandig vært veldig begeistrede for kongefamilien.

arild i.

Å derfor så syns vi det, atte det e veldig festlig atte hu prinsesse Märtha Louise har fonne seg en sånnen kjekke forlovede, han sjømannen Dureks.

Den nye forloveden går jo rett inn i de lange seilertradisjonene så kongefamilien har hatt, helt siden de første seilene ble fylde med vind ude på sjøen. Både kong Harald å kong Olav har vert veldig flinke til å ta seg en seilas, enten vi snakke om både Ferder-seilasen å olompiske leger. De e noen forriktige friskoser.

Sjømannen Dureks komme helt sikkert til å udfordre svigerfaren sin i den første å beste Ferder-seilasen så dokke opp på kalenderen, å an har helt sikkert de riktige kontaktene for å stable på benene et ramsalt mannskab.

Je sa det til von Winckelhumpen, her en kveld så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte bent frem så syns je det, atte vi skolle fått til en seilas nede på Mosvannet, så konne lokke til seg hele kongefamilien, sånn atte vi konne få de til å stå på balkongen på Ledaal å vinke til osser igjen, mens vi konne stå i haven der, å robe «horra!».

Det e alltid så stas.

Faktisk så ser je for meg han sjømannen Dureks i hvide flettegenser å en kjekke hvide seilerlue, med et forsiktig glass rosa champagne i den ene hånden, å prinsessen i den andre, mens an inspisere den nypolerte seilebåden sin, efter atte mannskabet har sadd an ud på Mosvannet en fine sommerdag mens solen sjinne.

Je tror je må ta en telefon til hoffet, å komme med et lide forslag.

Men først ska je ha en liden jinn onder hengebjerken udi haven.

