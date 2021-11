Tidligpynting

DRØSET: Det skal IKKE pyntes til jul før 1. desember.

Nei. Ikke ennå. Vent til 1. desember.

Letolin

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hvorfor du skal vente med å pynte til 1. desember? Jo, fordi:

Tyskerne pyntet alltid til jul tidlig i november, og vi vet alle hva det førte til. Andre som liker å pynte tidlig er skilsmisseadvokater, bruktbilselgere, politikere og journalister.

Ifølge Bibelen kan man fint steine folk som setter ut nisser og henger opp bjeller i november. Også Koranen advarer mot såkalt tidligpynting, det samme gjør hinduistiske og buddhistiske skrifter, Toraen, Leffaen og Køkkien, bror te Leffaen, han så drylte Piddien utfor Beverly den gangen.

I land vi liker å sammenligne oss med, som Sudan, Saudi-Arabia og Suldal, er straffen for å pynte for tidlig at de kapper hendene av dem. Eller de kapper hodet av dem, så de virkelig lærer.

Mange vet ikke dette, men å pynte tidlig til jul er en bergensk/satanistisk tradisjon. Og du vil vel ikke være bergenser, vil du vel?

I det norske folkeeventyret «Askeladden pynter til jul» venter hovedpersonen til 1. desember, pynter, og får halvannet kongerike, to prinsesser og en Tesla Y. Per og Pål finner fram julepynten rett etter høstferien. Begge blir spist av en drage, spyttet ut og spist en gang til. Så danser dragen på gravene deres.

Folk som liker Fruktnøtt liker å pynte tidlig. Say no more!

Ifølge en rapport laget av WHO, FN, BH og Jørpeland nudistforening står tidligpynting for cirka 90 prosent av verdens klimagassutslipp. Denne infoen har jeg fra en vaksinemotstander jeg kjenner, og er det én ting de kan, så er det å finne godt skjult info.

Bandet Toto og deres sang «Africa» handler om gleden med å pynte tidlig, gjerne i slutten av oktober.

Til slutt vil jeg minne om det noe ukjente midtpartiet i den berømte talen til Martin Luther King, der han sier: «I have a dream that one day every nisse shall be spart to 1. december, and every julekrybbe and julelenke shall bli liggende till the first sønday in advent».

Amen.