Ønskelisten

Drøset: Mange voksne hadde gitt opp drømmen om julegaver.

Hvorfor var det sånn at man liksom ikke skulle ønske seg ting til jul lår man var voksen? Hun skjønte dette med bruk-og-kast samfunnet, at man ikke bare kunne kjøpe hva som helst, men hvorfor var det sånn at man skulle skjemmes for å ønske seg ting til jul?

Dette med å bare bytte pengekonvolutter likte hun heller ikke. Eller, nå var det jo bare vipps som gjaldt. Eneste unntak der var til vrange fjortiser som bare skulle ha noe spesielt fra en obskur nettside. De fikk bestille selv.

Men hun hadde selv heldigvis mange ting på ønskelisten, helt fra de rimeligste, til litt mer omfattende ønsker. Det var bare å plukke. Alt fra sokker (ja, faktisk), til ny grønnsakskreller til noen fine steiner til å ha i hagen. Alt oppnåelig for de fleste lommebøker. Tenk så heldige hennes venner og familie var?

I tillegg hadde hun en fullstendig urealistisk drømmeliste, som hun stadig utvidet i samråd med guttungen. Der hadde de turer til spennende reisemål. Lego-sett i 20-kilosklassen. Men disse var og ble en drøm.

Et år hadde hun ønsket seg motorsag. Ingen tok henne på alvor. Og etter den uheldige gardintrapp-episoden med hekksaksen, kom hun aldri til å få det heller, hadde familien bedyret i samlet tropp.

Hun forsøkte alltid å målrette ønskene. Men i år hadde hun enkelte ønsker hun ikke visste hvem hun skulle tildele. Hun ønsket seg nemlig et steppegulv, slik at han i heimen kunne slippe å få nervøst sammenbrudd hver gang hun skulle øve, uansett hvor mange lag hun la over de danske designplankene på gulvet.

Hun hadde sjekket prisene på nettet, og steppegulv var overraskende nok grusomt dyre. Men da hadde de polerte hardglansoverflater i lønnetre, innfelte hengsler og bærehåndtak til transport – og sportsfjærer under for å avlaste beina.

Hun kunne nøye seg med lakkert sponplate med lekegulv-fliser under. Klart kunne hun lage det selv. Men da trengte hun en sirkelsag. Kanskje en fresemaskin. En ny pussemaskin. Noen ekstra bukker til å legge det på underveis. Men sokker var helt okei det også, altså. Bare ikke flere duftlys. Men... skulle det likevel ramle ned en motorsag under treet, var det helt okei. Helt okei. Bare så det var nevnt.