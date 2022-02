Den siste sekken

DRØSET: Den forvitnelege soga om Den siste sekken.

Det fanst ei tid for alt. Lenge var tidleg fredag kveld synonymt med lyden av klirrande posar, lukta av parfyme og forventning.

Nå stod han her, på si eiga trapp. Han hadde vippa av seg tøflane, kippa på seg dei gamle skoa med hol i som burde vore kasta, men som så var så praktiske å trø rett oppi.

Nede på gata sto naboen. Han hadde heller ikkje kledd seg for vorspiel. Han stod der i ein romsleg, stripete topp, ei kølle i handa, ved bilens gapande bagasjerom.

– Hoi! Skal du vera med og spela innebandy? sa naboen.

Tenk det. Dei hadde altså kome dit. Til ei tid der tidlege fredagskveldar blei brukt på å køyra ut i ein gymsal for å spela innebandy. Han hadde vore med på det sjølv nokre kveldar. Det var lenge sidan nå.

– Nei. Eg skal ut og henta ved. Den siste sekken, sa han.

– «Den siste sekken». Det høyrest jo ut som ein roman, sa naboen.

Det ville ikkje vera første gong nokon laga eit verk om det siste av noko. «Den siste mohikanaren». «Den siste samurai». «The Last Kingdom». «The Last Temptation of Christ».

Men han var redd «Den siste sekken» ville bli ein kjedeleg film. Sannsynlegvis var her ikkje nok stoff for ein heil roman heller.

Sekken hadde stått under trappa i årevis. Så lenge at opphavet nå var uklart. Dei store vedskiene tyda på at dette ikkje var ein sekk som stamma frå hytta. Hu sjøl og faren hennar hadde tradisjon for å kutta veden i korte kubbar. Hans eigen far opererte med lange skier.

Innhaldet i den siste sekken tyda på at denne sekken kom sørfrå, ikkje nordfrå.

Dei hadde eit svært lager ved på hytta i nordfylket. Eigentleg skulle dei reist sist veke for å henta påfyll. Då ville han ikkje stått her nå, på veg ut for å henta Den siste sekken. Då ville dei fylt på slik at Den siste sekken sannsynlegvis ville stått der, inst og ubrent, i fleire år til.

Nå, med straumprisane alle var så opptekne av, måtte dei fyra når det var kaldt. Om det så var Den siste sekken.

Kanskje det kunne bli ei novelle? I det minste ein petit?