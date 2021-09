Kvalens valg

Viktige valg i livet kan være vanskelige. Særlig valg som er umulige å gjøre om.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kjære Stortinget

Valg man må leve med i fire år, er ikke lett å leve med hvis man valgte feil.

Da jeg i går formiddag syklet til valglokalet, hadde jeg ennå ikke bestemt meg for hvilket parti som var best. Forhåndsstemming er utelukket. Jeg stemmer alltid i siste liten, i tilfelle det skulle dukke opp en teit skandale i valgkampen. Jeg må ha all informasjon før jeg velger hvem som skal ha all makt over meg i fire år.

Men når jeg ikke greier å bestemme meg før jeg sykler av gårde, er faren stor for at jeg velger feil.

Jeg hadde ikke engang bestemt meg før jeg gikk bak avlukket i gymsalen. Og bak der var det jo en drøss av partier å velge blant. Jeg ante ikke at det var så mange. Og da ble jeg iallfall forstyrret. Hva hvis det var et bitte lite parti der ute som passet perfekt for meg, uten at jeg visste det?

Jeg hadde jo ikke tid til å stå bak der og google haugevis med partiprogrammer. Ingen partier greier å fatte seg i korthet. Alle er for alt som er bra, og imot det som er dumt.

Jeg visste ikke hvor lenge det var lov å stå bak der, men jeg hadde en følelse av at valgfunksjonærene ville at det skulle foregå smidig og effektivt, og jeg fikk derfor et press på meg til å fatte et avgjørende valg på få sekunder. Jeg stolte på magefølelsen.

Er det én ting jeg har lært i livet, er det å ikke stole på magefølelsen. Jeg har tidligere prøvd å tolke ulike rumlelyder etter å ha stilt spørsmål til meg selv, men det har ført galt av sted. En gang kjørte jeg 100 kilometer feil på ren magefølelse.

Siden jeg nå har tatt et fire år langt valg basert på en tre sekunders magefølelse, er det stor risiko for at jeg kan ha tatt feil.

Derfor vil jeg foreslå at dere innfører en angrefrist. Og den kan gjerne være på fire år. På den måten ville politikken i landet blitt mer dynamisk og spennende. Flertallet på Stortinget kunne ha vippet her og der konstant. Det er iallfall jeg for.