Klubbhus in da house

Clubhouse er det nye, hotte innen sosiale medier. Nesten alle som er noe, er der. Absolutt alle som vil være noe, er der.

Dette liksom-huset er utviklet fra noe som fantes før tiden, nemlig Åpen linje.

Åpen linje var et nummer som Televerket hadde opprettet, hvor man kunne ringe og havne i et slags rom sammen med mange ukjente folk og kakle i munnen på hverandre.

Man ringte fra den eneste telefonen man kjente til, en telefon som hang fast i veggen med en ledning. Fasttelefonen, som den ble kalt da en ny variant dukket opp.

Clubhouse er mye større, siden selskapet bak er verdsatt til over en milliard dollar. Og så er det litt eksklusivt, ved at man må bli invitert inn.

Men fortvil ikke, dere sløkkaser som ikke er medlem. Jeg skal gi dere et glimt av herligheten. Søndag fikk 71 heldige med seg Odd Einars ville historier om kjærligheten.

Etter først å ha fortalt detaljert om en kjøretur han hadde sammen med en vakker kvinne, men som ikke endte i noen verdens ting, ble det heeelt stille i rommet. Ingen sa noe på leeenge.

Plutselig utbrøt Odd Einar:

– Ok. Jeg har en historie til. Den er helt syk.

Odd Einar hadde vært sammen med en dame i ni år, og så ble det slutt, og så hadde de ikke snakket med hverandre på sikkert åtte måneder, selv om de hadde en skilsmissehund med delt foreldreansvar for, men så hadde de likevel møttes til slutt under et samværsbytte, og de hadde begynt å snakke, hun hadde blitt med ham opp, og de hadde snakket, ledd og tullet med hverandre, helt til det ringte på døren, og det var jo daten hans den kvelden, en annen dame, og hjelp, eksen måtte loses ned og ut en annen vei, og den nye damen kom opp og begynte å kysse på ham, men det orket han ikke nå, og så fortalte han hun nye at eksen hadde vært der nettopp og at han derfor ikke hadde fokus på besøk lenger, og så hadde han kjørt henne hjem, den nye, altså, og så hadde de ikke snakket sammen etter det, ingen av de tre, visstnok.

Odd Einar ble selvsagt skamrost av flere etter denne fantastiske historien fra virkeligheten.

Han minnet oss alle på hvor viktig det er å komme seg ut i tide.