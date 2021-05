Nei til enda mere eiendomsskatt

DRØSET: Det va en av disse lyse, fagre vårkveldene.

arild i.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Von Winckelhumpen hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Å efterpå så kom an innom i døren hos osser, når an va på vei hjemover, å je konne se det på an, atte an va ganske altererte.

- Eiendomsskatten tar knekken på meg, stønde an, mens je fikk en av polakkene våre til å slippe alt an hadde i hendene å skjenke i en liden jinn, floksens.

Gronnen e atte disse kommonistene så har overtatt byen våres, tynge osser skikkelige folk ned med skatter å avgifter så bare skyldes atte de e misonnelige på sånne så osser så bor i hus så står ude om natten. Å så der e velstelde haver rondt.

- Je må betale så masse i eiendomsskatt, atte jeg bent frem vordere å brenne ned den ene fløyen av huset vårt, for å spare penger, klynkte von Winckelhumpen.

Å det e jo helt forferdelig hvis vi må brenne ned husene våres for å slippe å betale eiendomsskatt.

Det så e så grusomt urettferdig, e atte vi så e bemidlede, ska ver nødde til å bla opp for fellesskabet sine udgifter hele tiden, bare for det atte vi har gjort det godt, jaffal i noen arveoppgjør, å har penger på bog.

Hva slags logikk e det?

La oss si atte hvisomatte von Winckelhumpen, for eksempel, gikk forbi huset til noen så sadd enda bedre i det enn han selv, je for eksempel, så tilsie logikken til kommonistene så har overtatt denne byen, atte han skolle komme innom i døren å si: «Gi meg pengene dine, for je vil heller ha de».

Å vet du hva? Det har et navn. Å det navnet e «ran på høylyse dag»!

Gå an.

Ja, forresten, når je tenke over det, så komme jo von Winckelhumpen her hele tiden, å får både det ene å det andre.

Men det e noe aent, for vi e jo av den samme ollen. Nesten, jaffal.

Nei, vet du hva. Nå må je bent frem sedde meg ned onder hengebjerken udi haven å ha en liden jinn, allså.