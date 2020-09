Nammelam

Drøset: De hadde vært her før. Tre som gledet seg, og en som var på kanten til å bli militant motstander.

Foto: Paul Kleiven

De hadde listet seg rundt spørsmålene. Storebror hadde fått beskjed om å bruke den poetiske omskrivningen av retten. Men nå var det oppgjørets time. Middag. Med husets yngste, og mest viljesterke medlem kritisk snusende over den store, dampende gryten som var satt på bordet.

– Hva er dette?

– Det er kjøttgryte

– Hvilket kjøtt?

– Det er... erhm.. fårekjøtt.

– Får? Du mener vel lammefrikassé? Av små, uskyldige lam som er... MYRDET? Hun satte de isblå øynene i opphavet. Armene i siden. Hun så ut som en MDG-Pippi med veganertendenser.

– Myrdet! Du kjenner vel uttrykkene? Snill som et lam. Uskyldig som et lam. Det er ingen steder de sier myrdet som et lam.

– Nei, altså, det var vel litt drøyt? Og forresten snakker de om offerlam i bibelen, men det er en annen diskusjon. Du spiser jo kylling og egg så det ljomer etter? Du vet jo hvor maten vår kommer fra?

– Kylling er kylling. Jeg liker høner. Bestefar har høner, og det er greit for dem å bli mat.

– Ja, kanskje det. Men sauene går jo ute og har hatt et fint liv. Men de er jo ikke kosedyr. De er beregnet til mat.

– Eller ull. Da trenger de ikke å dø.

– Jo da, det er kanskje så. Men nå er det altså lammefrikassé som blir servert denne søndagen. Take it or leave it, småen.

– Åokeidå. Jeg kan smake.

– Hvor skal du hen?

– Hente ketchup.

– Nei. Der setter jeg ned foten. Ketchup og lammefrikassé hører ikke sammen.

Den blonde tordenskyen skuflet iltert mat på tallerkenen. – Hva er det til middag i morgen?

– Jeg tenkte nakkekoteletter.

– Som er fra....?

– Svin.

– Mener du griser? Sånne søte små som vi hilste på i sommer? De som du sa var like smarte som hunder?

– Eh... Nei, nå roer vi det litt an. Hva tror du er i pølsene du elsker?

– Vettkje. Svin? Okeidå. Da kan jeg ha pølser hvis dere har kotelett. Men da må jeg få ketchup på.