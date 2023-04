Om kjøpelaget Liverpool, masete italienere, gamle båter og damer

De som …

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

– Jeg leste i avisen om …

– Jeg også! Om sånn gårdsferie i Italia, sant? Agroturrissimo eller noe. Det kan vi prøve i år. Det er noe annet enn bilferie eller ål inklusiv og de greiene der. Tenk det! Geiter og høns som springer rundt, og så bare slappe av under oliventrærne og nyte vinrankene bortover.

– Pluss en masete italiensk familie som spring…

– Neinei, de folkene er jo bare herlige og sprudlende. Og så lager de ekte pizza med tomater rett fra hagen.

– Jajo, men nei, det var ikke den saken. Det var e…

– Var det om det huset på Fogn? Med det fine kjøkkenet? Det huset skulle jeg gjerne hatt. Bare dumt det var på feil øy.

– Nei, det var …

– Om årets reiseplan for porsgrunnsbåten «Wyvern»?

– Nei, jeg kan bar…

– Oversikten over alle kampene Liverpool har tapt denne sesongen? De er vel nær nedrykk snart, er de ikke? Vant ikke de denne serien for et par år siden?

– Jo, men da var det korona, så det gjaldt egentlig ikke. Men det jeg ville fortelle om va…

– Så fortell! Hva er det du venter på? Bedre vær? Ser de har meldt ganske fint i neste uke. Da kan du jo beise terrassen eller noe annet kjekt.

– Det gjaldt folk s…

– …som?

– Som kupp…

– Som kupper alle varene i tilbudsdisken?

– Samtalene. Der! Samtalene.

– For noen folk. Jeg jobbet med ei som pleide å gjøre det. Fortalte jeg ikke om henne? Hun som alltid dreide samtalene over på noe annet, noe hun ville fortelle om? Hvis jeg begynte å fortelle om en tur i Sørmarka, vrei hun det over på en skog i Sør-Frankrike.

– Jo. Mulig det er en …

– En trend?

– Da…

– Dalende trend?

– Damegreie.