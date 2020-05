Horra for første mai!

DRØSET: Vi må finne frem motorgressklipperen.

arild i.

For det e så leit med disse stillegåendes gressklipperene så går av seg selv, å klippe litt av plenen hele tiden. Men heldigvis har vi tatt godt vare på den gamle, bensindrevne motorgressklipperen. Ja, an har faktisk vert på service å alt, sånn atte vi kan dra an i gang å sedd'an i fri å la an stå å bråge i haven på hele første mai.

Der bler liksom ikke forriktige første mai-stemning hvisomatte ikke vi kan høre den liflige lyden av havearbeid.

Å så e det jo sånn atte selv om første mai e arbeidets dag - allså havearbeidets - så pleie vi å gi polakkene våres fri, siden de komme ifra et kommonistland å alt, sånn atte de kan drive dank fra morgen til kveld, noe så selvfølgelig e det eneste representantene for arbeiderklassen vil, når det komme til stykket.

Hjemme hos von Winckelhumpen sine har de fått seg en sånnen traktorgressklipper, så polakken dis så forresten ikke e forriktige polakk, for det atte han komme fra borti Baltikom, kan kjøre rondt i haven å trimme plenen med. Det gir jo et visst inntrykk av atte haven e større enn det snaue målet så an måle, men så e der noe bondeaktig med det, spør du meg.

Så e det jo et styr og da, for von Winckelhumpen, når han må ud å kjøre den selv på første mai.

Det e jo tross alt havearbeidets dag.

Å von Winckelhumpen e jo sjelden komplett edru, så der har vert noen stygge uhell, sånn så i fjor, når der regnte sånn atte han måtte ha paraply mens an kjørte, noe så gikk stygt ud over finmotorikken i første omgang å dermed ligosterplantasjen i det sørøstlige hjørnet av haven til slott.

Det va faktisk med nød å neppe, atte an onngikk å meie ned kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

Men det beste av alt, e atte når havearbeidet e gjort, så har vi fortjent en liden jinn onder hengebjerken.

Gratolere så masse med dagen!