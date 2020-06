NEI til Moder Teresa-statue på torjå på Hjelmeland

Svar på søknad om å sette opp statue av Moder Teresa på torjå på Hjelmeland:

Vi må dessverre avslå søknaden. Moder Teresa hadde noen ok egenskaper, men etter å ha kikket henne litt nærmere i sømmene, viser det seg at dette er svært problematisk.

For det første: Moder Teresa hadde ingen barn. Dette med «Moder» viser seg å være tuftet på en løgn, og det kan virke støtende på barnløse, alenemødre, Moder Jord og Moder’n til Fleksnes.

Denne Teresa-figuren viser seg også å være katolikk. Hun støttet trolig innføringen av avlat, motstanden mot prevensjon og motstanden mot homofile prester, lesbiske kateketer, vegetarianer-organister og basun-spillere som kjente lysten til det onde i sine hjerter.

Vi har også fått innspill fra Fister swinger- og saueholdslag at de på 80-tallet hadde en kasserer som het Teresa. Hun måtte ut av styret etter den såkalte «episoden» på Bondeungdomslagets basar der hun grovt misforsto setningen «da kan alle bare forsyne seg på bakrommet». Navnet Teresa har noen vanskelige konnotasjoner som vi må ta hensyn til.

Videre kan en statue av denne falske, katolske Moderen bringe tankene over på prinsesse Therese, som var gift med August, bror til Karl XV og Oskar II av Sverige. Svenskene svek oss under krigen, og det ble ikke noe bedre av at de slo oss i begge stafettene under OL i 2014. Ja, vi hadde dårlige ski, en real smørebom, men vi ønsker ikke å røre opp det grumsete vannet igjen.

Et siste element: Tar man bokstavene i «Moder Teresa», gjør dem om til tall, tar tverrsummen og ganger det med seg selv, da får man tallet 666. Vi er åpne for mye her på torjå i Hjelmeland, men en statue av Satan, det blir nok litt mye. Da tror vi heller det vil være en god idé med en byste av na’Magnhild. Med mindre også hun har noen svin på skogen. Man skal tross alt ha plettfri vandel, upåklagelig personlig hygiene og være laget av edelgass eller annet nobelt materiale for å være verdig.

Og INGEN Alfred Nobel. Den kø#&$n fant opp dynamitten!