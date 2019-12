Nyttårstalen 2019/2020

Drøset: I morgen er det neste år, og i morgen er i dag i fjor. I morgen er også starten på et nytt tiår, noe som får en til å tenke.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Pål Christensen

Jøsus

Vi har lagt bak oss et tiår som har gitt oss mye. Vi har fått større tv-skjermer, større sofa og flere puter. Vi har fått en drøss med nye varianter av Grandis, bredere utvalg av øl og osten Østavind. Mye av dette hadde vi aldri sett for oss ville skje for ti år siden. Men det skjedde, og det setter ting i perspektiv.

Når klokken bikker midnatt, er vi altså over i et nytt tiår. Da står vi der med vernebriller og ørepropper og holder på hvert vårt stjerneskudd, i cirka 15 sekunder, før vi må få tent en ny med den gamle. Det blir ikke mye tid til å tenke da. Men i morgen kommer kanskje de dype tankene.

Hva kan vi forvente oss? Trolig vil Ryfast vare i noen år, kanskje fire, før alle er grundig lei av tunellene og får politikerne til å plombere driden. Ferjer kommer til å bli det nye igjen. Rennfast og Finnfast kommer også til å bli lagt ned. Den lokale englandsbåten «Wyvern» vil trolig bli satt inn som passasjerbåt mellom Stavanger, Brimse og Talgje, noe som kommer til å gi en voldsom ro.

Sevland kommer tilbake som ordfører i Stavanger og legger Sandnes under seg, sånn at det blir mer orden i rekkene. Borgli vil da bli leder for en halvmilitant frigjøringsbevegelse med base i Melsheiå ved navn Nå Er Det Iallfall Nok.

Det som også kommer til å skje utover 2020-tallet, er at folk gradvis blir lei av internett, før det dabber helt av innen 2030. Papiravisen vil gå mot gamle høyder og unger vil fortsette der de slapp, med gjemmeleken og cowboy og indianer, hvis det er lov å si.

Ellers vil mange begynne å trene i morgen, og slutte i overimorgen, før de begynner igjen mandag i neste uke, siden det er ny uke, og slutter igjen tirsdag. De skal vite at det er helt normalt. Sånn er det å være menneske, som Winston Churchill en gang sa mens han styrtet en ny flaske med whisky.

Takk for det gamla!

Publisert: Publisert 31. desember 2019 10:16