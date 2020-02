Til døren skiller dere ad

Drøset: På Finn.no kan man finne mye man trenger og mye man ikke vet om man trenger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Jonas Haarr Friestad

Jøsus

«Hei!

Jeg ser at du skal selge noen brukte innerdører. Tror du de passer hjemme hos meg?»

«Heihei!

Ja, det stemmer. Jeg selger fire innerdører. Dette er fine innerdører av heltre. Helt vanlige dører som kan brukes inne.»

«Hei igjen!

Ja, jeg ser at det står at dørene er fine, og av bildene ser jeg at det kan stemme. Og jeg er på jakt etter fire dører av heltre, så det er fint. Men det store spørsmålet er altså om de passer hos meg?»

«Hei, du!

Jeg tror ikke jeg kjenner deg og har neppe vært hjemme hos deg, så det er vanskelig for meg å vite om de passer. Kanskje du vil komme og se på dem, så kan du finne det ut?»

«Hei!

Ja, det kunne sikkert vært greit å komme og se på dørene. Men siden du bor helt ute på Sandnes og jeg i Stavanger, ville det vært dumt med en bomtur. Hvis dørene ikke passer hos meg, hjelper det lite at dørene er fine og godt vedlikeholdt.»

«Hei.

Jo da, men så langt er det ikke til Sandnes, tross alt. Det er jo beine motorveien. Vi snakker om to nabobyer.»

«Hei.

Ja, det stemmer. Men det er likevel snakk om cirka en mil hver vei, om jeg ikke husker feil. Ikke så ofte jeg er på Sandnes. Men du tror ikke det enkleste ville vært å måle dørene eller dørkarmen, sånn at jeg nærmest automatisk ville visst om de passet hos meg? Det finnes jo ganske mange forskjellige høyder og bredder, og det står ingenting om mål i annonsen.»

«Hei.

Ok. Jeg skal måle.»

«Hei.

Flott.»

«Hei.

To er 204 lange og 82 brede, en er 194 lang og 72 bred og en er 204 lang og 72 bred. Passer de hos deg?»

«Hei.

Nei, bare en av dem. Så da finner jeg heller noen andre.»

«Hei

Ok.»

Publisert: Publisert: 11. februar 2020 11:54