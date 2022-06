Fotball og Sarah et eller annet

Britisk komiker var kjempeløyen, tydeligvis.

Han visste jo ikke at Norge skulle spille mot Sverige denne kvelden. I mars, da billettene til dette komi-showet ble kjøpt, kunne han ikke vite det.

Han kunne heller ikke vite at den britiske komikeren, Sarah et eller annet, visstnok hatet publikum som satt med mobilen. Visstnok så mye at hun kunne finne på å marsjere av scenen i sinne hvis hun så noen som fiklet med telefonen. Det passet billettkontrolløren på å advare dem om på vei inn.

Han kunne ikke risikere å få hundrevis av middelaldrende damer på nakken. Norge pleide jo uansett å tape mot Sverige. Han fikk se reprisen av de eventuelle målene senere.

Sarah et eller annet virket å være sykt løyen. Hele salen brøt ut i gapskratt rett som det var. Alle damene og en og annen hane.

Mensen var løye, tjukke folk, hun inkludert, var løye, korona var løye, mensen, sex, folk med unger, mensen og sex var løye.

Selv satt han bare og smilte, og tenkte. Litt på den fotballkampen som hundretusenvis, kanskje millioner, så på i Sverige og Norge. Men mest på at han satt der i et konserthus som var så dårlig at de måtte bygge et nytt til en milliard nedi gata, og hørte Sarah et eller annet si masse løye som han ikke forsto en skit av.

Han kunne jo engelsk. Han trodde han kunne engelsk. Men Sarah et eller annet snakket jysla fort og med en engelsk som var helt annerledes enn den evige prins Charles brukte. Eliteengelsk var greit. Men dette var noe helt annet.

Han forsto når Sarah et eller annet snakket om mensen. Han fattet akkurat det ordet. Og banneordene fikk han med seg. Cock og fanny gikk inn, men ingenting rundt.

Men resten av salen forsto absolutt alt, tydeligvis, helt uten undertekst. Var hele salen full av briter? Var det bare han som var brød i hodet? Eller var publikum en haug med sauer, som satte lattergapet vidåpent med en gang de andre gjorde det?

Det ville han aldri få svar på. Men Norge slo Sverige for første gang i en tellende kamp siden 1977. Og han fikk en boksøl til 145 kroner. Det var jo noe.