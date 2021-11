Kottoalettet

Drøset: Helt siden de hadde flyttet inn, hadde de hatt en liten hemmelighet i kjelleren.

En pikyrendes, liten, bortgjemt hemmelighet. Det vil si, hemmelig og hemmelig... Når ungene hadde besøk av flere da de var yngre, sto det ofte lang kø utenfor.

De hadde nemlig et bitte, bittelite gjestetoalett. Under kjellertrappen. I ren og skjær Harry Potter-stil. Det du trodde var et bøttekott, var egentlig et trappekottoalett, komplett med en knøttas vask, en overraskende røslig toalettskål og en hengende museumshistorisk interessant vannsisterne. Med snor. Det siste var viktig. Unger som kom inn i kottoalettet, bråstanset. Og lot blikket gli fra tresetet (alle kottoalett med respekt for seg selv har varmende tresete) og opp via rørene utenpå veggen (i en slags spansk-Hillevågsk tradisjon) og opp til den digre jerninstallasjonen under taket, og ned igjen via snoren. Med håndtak.

Men i lengre tid hadde kottoalettet hatt problemer. Alderdomsrelaterte, de antok at det var mellom 75 og 100 år gammelt. Noe inkontinens var det jo. Bråk ved avgang i rørene. Slark i maskineriet. Løse ledd. Humørsvingninger. De hadde forsøkt etter beste evne å reparere, men nå strakk ikke evnene til lenger. Hun hadde ringt til en rørlegger, som kom på inspeksjon.

Unnskyldende forsøkte hun å forklare plassmangelen til den røslige karen på rundt 190 cm som gikk sidelengs inn døra for å inspisere. Han endte med å ta inspeksjonen utenfra døren. Hun klarte ikke å se for seg at han skulle klare å svise seg inn og jobbe. Rommet var på størrelse med et litt romslig A3-ark, tenkte hun mismodig. Og høyden under taket var sterkt skrånende, siden kottoalettet lå under trappen. Som var 100 år.

– Ikke bekymre deg. Vi har rørleggere i alle størrelser, humret han. Ikke lenge etter sto en rørlegger på trappen. I størrelse XS. "Herlig med oppdrag som ikke er som alle andre", lo han, og gikk på med friskt mot. Noen timer senere var kottoalettet tomt. Helt tomt. Nå ventet bare å fikse gulvet, før nytt kottoalett flyttet inn. Ungene påsto at livet uten toalett med snor ikke var noe særlig, men lovet å gi det nye en sjanse. Om ikke annet, kunne de henge opp en snor. Kanskje med en bjelle i til nødsbruk. Kottoalettet ville være klar for nye 100 år. Minst. Takket være en XS rørlegger.