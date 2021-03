Lårtegn

Drøset: Ingenting er vel som å gå barbeint. Eller å lufte lårene.

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det hadde vært en finværsdag. Blå himmel, men iskaldt. Frost på natta, rim på bakken. Snøklokkene hutret i en håndfull beskjedne varmegrader. Guttungen var invitert på trampolinehopping hos naboen. Hu mor jublet med tanke på vårtegnet, men sjekket klok av skade for sikkerhets skyld ongen før han dro ut døra. Han hadde t-skjorte og åpen hettegenser. Tynn bukse. Og gikk barbeint.

La gå at det ikke var mer enn 25 meter bort til naboen. Men ligavel. Barbeint? Mor hentet frem sitt morskeste morefjes og formante. «Du skal ikke gå i shorts, mens du først er i gang?»

Badnet stønnet. «Men om jeg tar på sokker, blir du sur fordi jeg bare ødelegger dem med å gå ute eller hoppe på trampolinen. Det er bedre å gå uten,» forsøkte han.

Mor foreslo det revolusjonerende trekket å ta på sko. Slikt folk gjør på vinteren. Han mumlet at vinteren var over, før han stompet irritert ned i støvler (fortsatt uten sokker) og dro demonstrativt en diger ullue over ørene. «Sånn. Fornøyd?»

Mor så etter ham der han pilte over veien, med genseren flagrende i vinden bak seg. Han var ute i det minste. Og han kom vel hjem når det ble mørkt. Før eller siden ville han innse at det ble for kaldt.

Så skulle yngstebadnet på trening. Hun skulle bare inn i bil, så inn i sal og så rett ut i bil igjen, men kom ut ikledd i fasjonabel feik Leopardpelskåpe og shorts, klar for det meste. «Skal få det beste ut av klærne, må man bruke dem mens man har anledning,» bedyret hun da mor undret seg over om pels og cheerleaderhotpants var en god kombinasjon.

Men dess mer hu mor tenkte på antrekket, dess mer enig ble hun. Så da hun selv skulle på dansetrening, hev hun på seg fjuskepelsen over ballettantrekket. Først i gangen på studioet, innså hun at rosa strømpebukse over vinterlår med blåmerker etter hagejobbing, godt synlig under blå feik leopard på en middelaldrende kvinne, var mer gatelooken på Nedre Strandgate enn elegant. Men hun dro på sin beste «pimpwalk», og høstet et beundrende blikk fra en fjortis hun passerte.

Var det vår så var det vår. Og lår, naturligvis.

Les også Vårmoro 11. mars 2021