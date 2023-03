Lading av Teslen-bil

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en kveld så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

arild i.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Å da sa an det, atte an hadde tenkt igjennom det problemet, atte selv om atte an hadde fått seg en sånnen Teslen-bil så går på eletrisitet, så va der mer an konne gjørr for å ble enda mere miljøvennlige.

Det så va løsningen hans denne gangen, va å sedde opp solcellepaneler på taget av garasjen, sånn at an konne lade bilen med strøm ifra solen. Men an ble nødde til å få seg nye garasje for å få et tag så vendte imod syd, for ellers va der jo ikke så masse vits i disse solcellepanelene.

Resoltatet ble atte von Winckelhumpen sine måtte rive garasjen å sedde opp en nye, sånn atte de fikk an den riktige veien i forhold til solen, å i anleggsperioden ble von Winckelhumpen nødde til å lade bilen på en hortiglader nedi byen, så forresten ikke e spesielt hortige.

Å da kjørte an ned på Jorenholmen en gang å to i ugen, å så oppdagte an en pobb nedi gaden, å da konne an drøye ventetiden med en liden øll å portvin der, men da konne an ikke kjøre hjem når bilen hadde fått strøm på seg, så an måtte ringe til polakken dis, så forresten ikke e forriktige polakk, for det at an komme fra borti Baltikom, å så måtte han ta en drosje ned til byen å hente både von Winckelhumpen å Teslen-bilen så begge hadde fyld opp tanken, for å kjøre de hjem igjen.

Dette gjentog seg flere uger i strekk, å det konne jo ikke gå i lengden.

Når den nye garasjen endelig va ferdige, med alle de udfordringene det hadde ført til for lommebogen å leveren til von Winckelhumpen, sto an på langs med gaden, sånn atte det va umulig å kjøre inn i an. Men an har mange fine solcellepaneler på taget.

Selv sidde je helst på, når je e ude å bile. For på den måden kan je ha meg en liden jinn.