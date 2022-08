Trygdå

Drøs: Den som har sett en fjortis spise tomt et kjøleskap, innser at barnetrygden er feil.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var nye tider i heimen. Den nyss blivne tenåringen hadde begynt en økeperiode, og spiste tomt det meste om han fikk sjansen. Sommeren hadde også gjort at minsten hadde spiret godt. Alt av bukser var langt oppe på leggen, og tærne truet med å sprenge seg ut av skoene. Mor måtte på høstinnkjøp, i visshet om at skoene kanskje allerede neste uke var blitt for små. Igjen.

Hun sjekket kontoen. Barnetrygden hadde tikket inn, og gått rett ut igjen før hun hadde registrert det. Satsen var nå 1054 kroner for de over seks år og 1676 kroner for de barna under seks år.

Det er jo helt bananas, tenkte hun. Rett nok er det en del investeringer når man har babyer i hus, og bleier er ikke gratis, men ligavel. En treåring trenger barnehage, men går gratis på bussen og de andre steder.

SIFO (forbruksforskningsinstituttet) sier barn er dyrest når de er sju til ni år. Men ungene hadde bare blitt dyrere etter det. Han på 13 måtte nå betale voksenpris flere steder. TIden der han kunne raide ymse buffetbord for reker, skjever med smør og roastbiff for en overkommelig pris var over.

En 2-åring bruker små plagg. Mye kan arves. Det går ikke med en slaur som i løpet av sommeren vokser tre størrelser, og samtidig klarer å slite ut alle sko og plagg underveis.

Slaurer og tweenies driver også med ting. Aktiviteter, turer, leirskoler, soveposer, skøytedager, gaming, telefon, internett ... 1054 kroner er bare ett par joggesko og en jakke. I tillegg gikk det jo unna det som føles som et par hundre sokker i heimen i løpet av en sesong. Ikke ante hun hva de gjorde med sokkene. Men borte ble de.

Slauren drakk 5–7 liter melk i uka. Skolemelken kostet rundt 5–6 kroner dagen. En 14-åring dusjer sinnssykt mye og lenge sammenlignet med en toåring. Før kunne en pakke Fjordland kjøttboller var nok til to unger. Nå spiste de hver sin og slåss deretter om mor sin porsjon om hun snudde blikket bort bare et øyeblikk. De trengte briller. Regulering. Frisør. De færreste 16-år gamle jenter synes det er kult når mor klipper håret deres.

Slauren ruslet forbi. «Mamma? Nå er det bare tre år til jeg kan ta kjøretimer. Gleder du deg?» Hun sukket. Sommeren var definitivt over.