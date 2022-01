Oppskriften

Drøset: Han var klar til innsats igjen, etter langt fravær. Men var hun?

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hun hadde fått det for seg å hente frem en gammel kjenning. Fornye et vennskap med en trofast sliter. En som hadde servert henne rykende fersk bakst på noen av de tøffeste morgenene i barseltiden.

La gå at han kunne bråke noe skrekkelig på nattestid når han fikk det for seg at han skulle opp fire timer før de andre, i et bitte lite førstegangshjem, for det meste ble tilgitt når lukten av nystekt brød snek seg inn i ørska.

Det hadde vært noen år siden sist de hadde samarbeidet. I mellomtiden hadde hun latt seg forføre av andre. Hun hadde testet surdeigsbrød (mange traumer og mye oppvask), vært gjennom en kun bakepulver-fase (godt, men tørt) og grytebakst (lettvint, men ikke når man måtte opp klokken 05 for å sette på ovn slik at brødet skulle være klart til frokost). Hun hadde som oftest brukt musklene til kraftkaren hun fikk som følge for noen år siden, takket være svigers.

Men nå. Nå var hun klar for et gjensyn. Gledelig håpet hun, ettersom hun stort sett hadde fortrengt dette med bråket nattestid. Så nå sto han der igjen. Brødbakeren. Litt mattere og mindre enn hun husket, og med noen skraper og rynker her og der. Men likefremt klar til innsats, selv om hun ikke lenger husket navnet hans.

Det var bare ett problem. Hennes møysommelig laminerte oppskrifter var borte. Hun hadde jobbet seg frem til egne varianter, dyrekjøpte erfaringer med dertilhørende svidde skorper og sure miner. Hadde notert på siden hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Hva man kunne bruke dersom man manglet ingredienser. Hun følte seg ikke klar for månedsvis med testing for å få kontroll igjen.

Noen i heimen hintet om at det uansett var bedre med kjøpebrød, men hun overhørte det glatt. Så fikk hun tak i oppskrifter via nettet, blandet innholdet som skulle til, og satte i gang maskinen. Det bråket som fulgte, var som en middels motorsag som startet opp. En salig blanding av dunk, velkjente skrapelyder og lett risting. Etter en time hadde veteranen levert en vakker, gyllen loff – takk til hurtigprogram og dobbel dose gjær. Ungene så på henne med beundring og takk, før de stappet i seg kvelds som aldri før.

Hun smilte. Så hentet hun frem bruksanvisningen, og stilte maskinen inn på 03.30. Den gamle, nye tiden var tilbake. Enn så lenge.