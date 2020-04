Sånn kan du feriere i sommer

I disse koronatider er utlandet stengt og kollektivtransport som fly og tog ikke bra. Sommerferie i år betyr bilferie.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Jøsus

I denne forbruker-saken har vi sett på fordeler og ulemper med ulike typer asfalt-ferie:

Telt: Man kan dele familien opp i flere små telt eller samle alle i ett stort. Jo flere telt, jo mer stress ved ankomst og avreise. Stress blir det i massevis uansett, så det er ikke sikkert det gjør noe fra eller til. Maks er maks. Samler man alle i ett telt, blir det enten veldig koselig eller veldig anspent. Tenk gjennom om det er her du vil være når regnet detter ned og lager sorpe overalt.

Kombicamp: Et trinn opp i komfort, men fortsatt et telt. Forskjellen er at man kan ligge og sove oppå en tilhenger i stedet for på bakken. Kan samle hele familien under samme teltduk, noe som også her betyr at man må tenke nøye gjennom hva man vil med ferien.

Campingvogn: Aiaiai. Nå begynner det å ligne på noe. De største vognene er best og medfører høyest status, naturlig nok. Størrelsen teller. I en knøttliten vogn kommer alle tettere på hverandre, noe som selvsagt kan medføre koseligheter iblant. Men campingvogner inneholder mye dill. Mange dingser å holde styr på. Strøm, gass, vann, dass, tv og balansejustering, eller hva det heter. Kan være stress.

Bobil: Jepp. Her har man betalt mye ned på boliglånet og har råd til å kose seg, ofte på sine eldre dager. Er man forholdsvis ung og likevel ruller rundt i en bobil, er det sannsynligvis bare kroppen som er det. Alle som kjører bobil, hører på Lokalen og ser «Norge Rundt». Men det er ingenting å bry seg med. Her er det bare å hive seg bak rattet etter frokost og gønne på, mens teltfolket klemmer luft ut av madrasser, tømmer tisseflasker og virrer rundt på evig jakt etter pluggene.

Hotell: Aller, aller best i test. Room-service, room-cleaning, frokostbuffé, kanskje en swimmingpool, air-condition, bar. Ingenting slår hotell. Alle burde reist fra hotell til hotell i ferien. Ikke like mye nærhet til moder jord som i telt, men det glemmer man fort når man legger seg i hotellsengen. Alltid gode puter.