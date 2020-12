Et juleproblem

DRØSET: Je har fått med meg det, atte helsemondighedene sie atte vi kan ha ti gjester uden problemer i juleselskab hjemme.

arild i.

Men je vet nå ikke je, om atte je kjenne ti personer så e uden problemer. Å dessuden så må der jo ver en hele meter mellom de hele tiden og.

Derfor har je tenkt det, atte kanskje vi skolle kjøpt noen coronenvaksiner så vi bare konne sedde rett i armen på gjestene, ude i entréen, når de kom. Vi vil jo ikke gjørr det inne i hallen, for det kan jo ble litt grapsent hvisomatte der e noen så begynne å blø på seg.

Je tog det opp med von Winckelhumpen her en kveld så an va innom i døren, efter an hadde vert å tisst nede ved Stokkenvannet, det lille, sammen med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Det hete seg atte vise kan spørr, men det kan jammen von Winckelhumpen og.

Hvem skolle tro det?

Så når an sporte hvor je skolle få vaksinene ifra, så ble je helt svar skyldige allså, for det e jo ikke noe je kan sende polakkene våres ned på apoteket å bare hente. Men da syns je atte je kom på noe smart:

- Vi kan vel kjøbe den rossiske vaksinen, den Spotnik-vaksinen, sa je.

- Helledossen. Har du tenkt å ble kommonist, freste von Winckelhumpen.

Å det e jo et lide poeng, atte hvisomatte du tar den rossiske Spotnik-vaksinen så kan du ble infiserte med et sånnet kommonistisk viros, å beste det e, så e du ude å marsjere i førstemaitog å all slags.

Enda verre, tenke je, atte det e hvisomatte du i tillegg får en ubendige trang til å ble kosmonaut. Eller atte du begynne å kjøre lastebil å røge hjemmerolde sigaretter å synge sånne sanger om atte du ska skilles å sånn.

Det høre jaffal ikke hjemme her oppe på Egenes.

Nei, den rossiske Spotnik-vaksinen får de bare ha der borte.

Je får bent frem sedde meg ned med en liden jinn å finne ud om atte je kan finne ti gjester uden problemer.

Det bler jaffal et problem.