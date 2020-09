Prøverommet

Drøset: Hun hadde en visjon. En oppløftende, støttende visjon. Det gikk ikke helt som hun hadde sett for seg.

H9

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter et midlertidig anfall av treningsiver, hadde hun innsett at kroppen trengte mer hjelp enn før. Det var noe med det å være midt i livet, og så skulle begynne å løpe. Det humpet, skvulpet og disset liksom på steder det aldri pleide å gjøre. Så hun hadde investert i nye joggesko. Ny tights. Men så manglet hun mer støtte i "overetasjen". En logisk konsekvens av tyngdekraftens irrganger, kombinert med en kilo sjokolade i uken sommeren gjennom.

Så hun lette etter fiffige bæreanordninger for "jentene" sine. Men hun fikk ikke dreisen på hvilken modell som kunne passe. Nei, her måtte fysisk testing til, for terrenget stemte ikke helt med kartet, for å si det sånn.

Hun endte i prøverommet i en sportsbutikk, med en håndfull tvangsanordninger som følge. To ble avvist. Den tredje så lovende ut. Ting ble heist opp til gammel storhet og satt godt. Litt for godt, viste det seg da hun forsøkte å ta den av igjen. For nå ble trangt og svett. Omtrent som en ordentlig treningsøkt.

Etter noen år med en stiv skulder, hadde hun utarbeidet en egen teknikk for å komme inn og ut av plagg. Men dette ble faretruende klaustrofobisk. Stroppene skar seg inn i skuldrene. Hun forsøkte å kanalisere ungdomsversjonen av seg selv, den kattemyke turnjenta som kunne vrenge armene rundt hodet så lett som bare det.

Utenfor hørte hun at det sto folk i kø. Hun mintes med gru hvor rått hun hadde ledd av en kommentar fra en mer barmfager venninne fra noen år siden, da vedkommende påsto at hun hadde kanalisert sin indre Hulk for å bryte seg ut av en lignende situasjon. Nå sto hun her. Med armene i været og en sportsbh som bare den største sadisten kunne ha designet. Hun vred seg rundt, dunket bort i veggen, rev ned klærne sine, og utstøtte noen eder som hadde gått rett hjem på ramsalte rorbuer.

Hun ante at de på utsiden begynte å vurdere å ringe noen. En vekter. Eller psykebilen. For

Til slutt kom hun seg ut av merakkelset. Hun kikket på seg selv i speilet. Rød i fjeset. Håret til alle kanter. Som en olm okse. Hun kavet seg ut i frisk luft.

Og "jentene"? De fikk bare klare seg selv inntil videre.