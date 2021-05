Helt ræva

Drøset: Hun var en dronning. I ett med naturen og hestekreftene. Helt til hun ikke var det.

Foto: Shutterstock

På sine lett aldrende dager hadde hun forsøkt seg på mye hun hadde gjort som ung, pluss en del nye ting. Med mottoet: «Gjør noe du er redd for», hadde hun oppdaget mange nye hobbyer. Lært et nytt språk. Begynt å danse ballett som 46-åring. Startet på steppekurs. Lært å sy. Først veldig stygt, så ganske fint.

Og nå hadde hun prøvd seg på riding. Først nølende. Så mer og mer avslappet. Den siste turen hadde gått bra. Fina vêret og god stemning. De skulle bare roe ned hestene etter turen, og så var de ferdige.

Hun drømte seg litt bort til en ikke for fjern fremtid, kanskje hun skulle få galoppere rundt i skogen, vilt og majestetisk.

La gå at ungene hadde ledd seg skakke da de så gjennom videoene han på snart 12 hadde tatt av na mor fra sidelinjen. At den skakke humpingen av den halvgamle damen hun så på videoen var langt unna den elegante flyten jentungen hadde på hesten bak henne. At hun så litt ut som en litt stor sekk med poteter – smilende riktignok – men ingen elegant, svevende sak høyt der oppe i salen. Men hun hadde bare hatt én ridetime. Ingen er ganske god etter bare én time? Jentungen hadde jo hatt minst to. Eller var det tre? Iuansitt. Gleden er halve gleden. Eller noe sånn.

Hun justerte seg i salen. Jakken satt fast i rumpetaska (ja, hun hadde taske), så hun løsnet på glidelåsen. De var jo øyeblikk ferdige. Og så tok den fine makkeren hennes ut. Og så, plutselig, satt hun der, midt på ræva. I sanden. Mens alle de andre så på. Heldigvis fikk hun betalt for dansetimene og årene med å feite opp skinkene, for landingen gikk overraskende bra.

Det var stolthet som var såret, mer enn noe annet. Så hun spratt opp i salen igjen. Og etterpå bestilte hun både ny tur og ny time.

Gjør noe du er redd for, minnet hun seg på dagen derpå. Selv om skinka blir blå og stoltheten såret. Kanskje noe fredeligere. Frimerkesamling, kanskje?