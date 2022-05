DRØSET: Noen ganger må psykologen på banen.

Frode Thuen svarer

Frode Thuen svarer

Frode Thuen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kjære psykolog Frode Thuen.

En dag kom jeg hjem og fant mannen min utkledd som Tante Sofie. Han hadde fylt opp hele soverommet med ymse grønnsaker. Kålrabi, neper, jordskokk og søtpotet. Rundt ham sto hele Indre Ogna bridge- og swingersklubb, utstyrt med blåseinstrumenter av typen messing. Blank messing beskriver også på en kurant måte hva de hadde på seg. Kun dirigenten hadde klær på, en Manchester United-bortedrakt fra 96/97-sesongen, og de spilte «Gammel jegermarsj» i ess-dur.

Mannen min rugget fram og tilbake mens han siterte gamle Bob Dylan-tekster fra 60-tallet. Mens dette foregikk, sto eksens hans – som av en eller annen grunn hadde en morgenkåpe av bacon på seg – ved lysbryteren og skrudde av og på lyset. Hun brølte også gangetabellen, den lille, og korpset modulerte hver gang gangetabellen kom til to like tall. 2x2, 3x3, 4x4 og så videre.

På nattbordet sto det både karamellsaus og pikekyss og guacamole og allslags, uten at jeg helt klarte å plassere det i dette tablået. Det var også vanskelig å bli helt klok på han karen som sto i et hjørne med 2 store nummer 12 på Pizzabakeren, og at to av mine tremenninger danset lambada – den forbudte dansen – ute på altanen sammen med en politimann, en snekker, en indianer, en cowboy og en landbrukskonsulent i fylkeskommunen. Uansett, jeg ble, til min store overraskelse, nokså hoien av dette opptrinnet, selv om det kom litt bardust på. Det var ... la oss kalle det «friskt», og etter 45 års ekteskap kan det jo være greit å prøve noe litt nytt.

Rett bak mannen min, hengende fra taket, var det et svært bilde av den tidligere rådmannen i en av kommunene på Jæren. Bildet var 2 ganger 3 meter og satt inn i en oval ramme med gullkanter. Øynene til rådmannen var erstattet med to felger som tilhørte vår gamle Opel Corsa. Vi har nettopp kvittet oss med den bilen, og skal kjøpe ny. Dette har fått meg til å lure: Er Opel et trygt kjøp?

Psykolog Frode Thuen svarer:

Opel er trygt, ja.